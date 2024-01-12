حصن (المقطع).. شاهد تاريخي على مراحل التطور والتنمية في أبوظبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
(تحقيق مصور)
أبوظبي - 12 - 1 (كونا) -- بتصميمه العربي الأصيل وجدرانه الحجرية السميكة التي تأخذ شكل برج مرتفع يقف حصن (المقطع) رمزا ومعلما تراثيا وعمرانيا بارزا في إمارة أبوظبي.
ويعود تاريخ الحصن (البرج) إلى القرن الثامن عشر ليكون أحد أقدم المعالم التاريخية في الإمارات واستخدم قديما مركزا لحماية ومراقبة المنطقة من الهجمات الخارجية حتى أصبح شاهدا تاريخيا على تسلسل مراحل التطور والتنمية في أبوظبي.
ولطالما شكل البرج منارة وعلامة دالة للمسافرين الذين يرغبون في الوصول إلى جزيرة أبوظبي آنذاك إذ تم بناؤه فوق جسر منخفض يربط كلا من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي. (النهاية) س خ م / ط م ا
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