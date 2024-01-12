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حصن (المقطع).. شاهد تاريخي على مراحل التطور والتنمية في أبوظبي

1/12/2024 4:27:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

(تحقيق مصور)

أبوظبي - 12 - 1 (كونا) -- بتصميمه العربي الأصيل وجدرانه الحجرية السميكة التي تأخذ شكل برج مرتفع يقف حصن (المقطع) رمزا ومعلما تراثيا وعمرانيا بارزا في إمارة أبوظبي.
ويعود تاريخ الحصن (البرج) إلى القرن الثامن عشر ليكون أحد أقدم المعالم التاريخية في الإمارات واستخدم قديما مركزا لحماية ومراقبة المنطقة من الهجمات الخارجية حتى أصبح شاهدا تاريخيا على تسلسل مراحل التطور والتنمية في أبوظبي.
ولطالما شكل البرج منارة وعلامة دالة للمسافرين الذين يرغبون في الوصول إلى جزيرة أبوظبي آنذاك إذ تم بناؤه فوق جسر منخفض يربط كلا من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي. (النهاية) س خ م / ط م ا

MENAFN12012024000071011013ID1107712689

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