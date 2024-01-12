سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 66 سنتا ليبلغ 43ر79 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 66 سنتا ليبلغ 43ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 09ر80 دولار في تداولات الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتبلغ 41ر77 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتبلغ 02ر72 دولار. (النهاية)
خ م / ط أ ب
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