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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 66 سنتا ليبلغ 43ر79 دولار

1/12/2024 4:27:52 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 1 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 66 سنتا ليبلغ 43ر79 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 09ر80 دولار في تداولات الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا لتبلغ 41ر77 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتبلغ 02ر72 دولار. (النهاية)

خ م / ط أ ب




MENAFN12012024000071011013ID1107712688

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