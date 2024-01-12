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ولي العهد يزور كلية لي كوان يو بجامعة سنغافورة الوطنية

1/12/2024 4:24:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الخميس، كلية "لي كوان يو" للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية.
وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير برامج متخصصة في السياسة العامة والإدارة لمسؤولي وموظفي الحكومة الأردنية وتسهيل مشاركتهم في برامج الكلية التنفيذية والماجستير.
وتشمل المذكرة التعاون بين الكلية ومعهد الإدارة العامة الأردني، مما يتيح الفرصة لتعزيز أساليب تدريب موظفي القطاع العام بما يتماشى مع أهداف التحديث الإداري، إضافة إلى التمكن من نقل المعرفة إلى الأردن من خلال التعليم التنفيذي وبرامج الدراسات العليا.
وأكد سموه أهمية الشراكة بين كلية "لي كوان يو" والمؤسسات المعنية بالأردن في تمكين الموظفين في المراكز القيادية وتزويدهم بالمعرفة والخبرة ذات المستوى العالمي لقيادة وتنفيذ الإصلاحات الوطنية في الأردن بشكل فاعل.
وتوفر الكلية درجات الماجستير في السياسة العامة، والإدارة العامة، والشؤون الدولية، إلى جانب درجة الدكتوراه في السياسة العامة، إذ تم خلال عام 2022 تخريج أكثر من 3800 طالب من 94 دولة وتدريب أكثر من 24000 متخصص من 114 دولة.
ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

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