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الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى موقع المعموديةالمغطس (فيديو)

1/12/2024 4:24:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة تحيي الكنائس الكاثوليكية في الأردن الجمعة، يوم الحج السنوي المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح (المغطس).
ويقام قداس احتفالي يقتصر على الصلوات فقط تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي منذ 7 اكتوبر تشرين الأول 2023.

الناطق الرسمي للحج إلى المغطس الأب رفعت بدر، قال لـ"الغد" إن احتفالات المعمودية تأتي امتدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وستقتصر على الشعائر الدينية، ولن تترافق مع معزوفات الكشافة تضامنا مع غزة.
وقال إن الاحتفال سيتميّز بالصلاة بدون مظاهر احتفالية.
وحول خصوصية هذه الأيام، قال الأب بدر، بأن الاحتفال سيترأسه البطريرك الكاردينال بييرباتيستا، بمشاركة عدد من الأساقفة الكاثوليك، ومن بينهم المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن، والمطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك، ورؤساء وممثلو الكنائس الكاثوليكيّة في الأردن، من موارنة وسريان وكلدان وأرمن، بالإضافة إلى السفير البابوي لدى الأردن المطران جيوفاني دال توسو، وعدد كبير من الكهنة الكاثوليك من مختلف الكنائس، وسيقوم على خدمة القداس طلاب المعهد الإكليريكي –معهد الكهنوت– في بيت جالا بفلسطين.

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