مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الهجوم على اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من الاتحاد الروسي على خلفية الهجوم على اليمن من قبل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وبحسب برنامج مجلس الأمن اليوم الجمعة، سيعقد الاجتماع تحت البند المعنون "صون السلم والأمن الدوليين" تتبعه جلسة مشاورات مغلقة.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد الأربعاء، قراراً يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر .
وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وأيدته 11 دولة عضواً في المجلس، وصوتت بالامتناع عليه 4 هي: روسيا والصين والجزائر وموزامبيق.
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