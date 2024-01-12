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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن

1/12/2024 4:24:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 %إلى 79.22 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولارا بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش.
وتمثل الضربات الأميركية والبريطانية أحد أكثر المؤشرات دراماتيكية حتى الآن على اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الشرق الأوسط منذ اندلاع شرارتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وأكد شهود في اليمن وقوع انفجارات في أنحاء البلاد.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الضربات الدقيقة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض الأفراد لهجمات كما أنهم لن يسمحوا "لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر".
وأضاف أن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا دعمت العملية.
وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب استيلاء إيران الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت في طريقها إلى تركيا ردا على قيام الولايات المتحدة العام الماضي بمصادرة نفط كانت تحمله الناقلة نفسها.

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