الخارجية الروسية تهاجم الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت روسيا أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا أثبتوا مجددا تجاهلهم التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية.
وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على صفحتها في تيلغرام على الهجوم الواسع الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة على عدة مدن يمنية مستهدفة مواقع للحوثيين : "تعد الغارات الجوية الأميركية على اليمن مثالا آخر على تحريف "الأنجلوسكسونيين" لقرارات مجلس الأمن الدولي".
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى أمس مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بينما رفض المجلس التعديلات التي اقترحتها البعثة الروسية على مشروع قرار أميركي وياباني يطالب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن.
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