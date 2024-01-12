تستقبل POCOعام 2024بإطلاق أجهزة جديدة تستهدف جيلZ

تنطلق POCO، العلامة التكنولوجية البارزة بين الشباب وعشاق التكنولوجيا، بقوة في عام 2024 من خلال الكشف عن تحسينات على جهازين من فئة X وأحدث نموذج من سلسلة M، بهدف استهداف الجيل Z الذي يتمتع بشغف التكنولوجيا.

تُعيد هذه التحديثات تعريف سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، حيث تقدم تكنولوجيا على مستوى الهواتف الرائدة، جنبًا إلى جنب مع جماليات وأداء بأسعار منافسة. يعرض POCO X6 Pro و POCO X6 أحدث المعالجات والشاشات المحسنة، وتكوينات الكاميرا الثلاثية. أما POCO M6 Pro ، المصمم خصيصًا لمحبي وسائل التواصل الاجتماعي، فيتميز بميزات الهواتف الرائدة مثل الشاشة المتميزة وسعة تخزين كبيرة والشحن السريع: أداءٌ رائع بسعر تنافسي.

وصرح أنغوس نغ، رئيس تسويق المنتجات في شركة POCO العالمية: "بعد احتفالنا بالذكرى السنوية الخامسة لPOCO ولقاؤنا بعملائنا الكرام وشركائنا لأول مرة في كرنفال POCO الذي أقيم في تايلاند في عام 2023، نقوم مرة أخرى بزعزعة سوق الهواتف الذكية. من خلال توفير'كل ما يحتاجه المستخدمون ولا شيء مما لا يحتاجون إليه'، فإننا نمكن عشاق POCO من الارتقاء إلى مستوى الأداء المتميز وميزات رائدة مصممة خصيصًا للحصول على أقصى درجات الإثارة في الألعاب بشاشة كاملة ومشاهدة الأفلام وإنشاء المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التقنيات الرائدة التي أعلنا عنها ستساهم في استغلال تجاربهم الرقمية إلى أقصى حد في عام 2024 والفترة الزمنية التالية ".

POCO X6 Pro : أداء رائع وتجربة رائدة لفئة جديدة من المستخدمين تحمل اسم 'SPEED-CIES' ، دون أي تنازلات.

يعد POCO X6 PRO مركز ألعاب مصمم خصيصاً لفئة SPEED-CIES”"، أي اللاعبين المحترفين، حيث يقدم تجربة غامرة مع شريحة Dimensity 8300-Ultra، وذاكرة رام تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت. مع نقاط اختبار AnTuTu تصل إلى 1,464,228، يضمن POCO X6 Pro أداء ألعاب لا مثيل له.

أدى التعاون مع MediaTek إلى تحسين مجموعة الشرائح للألعاب وضمان اتصال سريع وتوفير طاقة، مما أسهم في تعزيز تجارب الهواتف الذكية. تعزز شاشة الكريستال Res Flow AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع إطارات رفيعة للغاية ونسبة 94٪ للشاشة إلى الجسم، جمالية الجهاز.

يتميز هاتف POCO X6 Pro بكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل تتميز بخاصية OIS والتقاط الحركة، وهو يلبي احتياجات صانعي المحتوى الديناميكي. ويمزج بسلاسة بين الأجهزة المتطورة وميزات الكاميرا المبتكرة، ويوفر هذا الهاتف الذكي تجربة لعب استثنائية ووسائط متعددة للمستخدمين المعاصرين.

بشكل عام، يقدم POCO X6 Pro تجربة ألعاب ووسائط متعددة فائقة، بفضل دمج الأجهزة الحديثة مع ميزات الكاميرا الابتكارية لتلبية متطلبات مستخدمي الهواتف الذكية الحديثين.

POCO X6 : مستويات جديدة من الطاقة والأداء تعيد تعريف الفئة المتوسطة من الهواتف .

يعزز POCO X6، كنسخته الـ Pro، تجربة المستخدم بفضل تحسينات في الشاشة وميزات الكاميرا. يلبي الجهاز احتياجات الأفراد الذين يقدرون مساحة الشاشة وصانعي المحتوى الذين يشاركون محتوى عالي الدقة، حيث يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وتقنية OIS على مستوى الراية، بالإضافة إلى عدسة واسعة فائقة الوضوح بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ميكرو بدقة 2 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين استكشاف أنواع متنوعة من التصوير.

أدلى ديبو جون، المدير الأول لإدارة المنتجات في شركة Qualcomm Technologies، بتصريح قائلاً: "مع معالج Snapdragon® 7s Gen 2، تعتمد POCO على تكنولوجيا 4 نانومتر لتحقيق أداء سريع وقوي مع كفاءة طاقة ممتازة. يستفيد هذا الجهاز المميز من زيادة قوية في الأداء مقارنة بالجيل السابق ويتميز بميزات Snapdragon Elite GamingTM لتجارب لعب استثنائية. يأتي Snapdragon® 7s Gen 2 أيضًا مزودًا بقدرات الذكاء الاصطناعي مثل تقليل ضوضاء الصورة، وتحسين التعرف على الوجوه بشكل أفضل، وإلغاء الصدى والضجيج بناءً على الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من محرك Qualcomm® AI لجعل تجارب المستهلك أكثر سلاسة وكفاءة."Top of Form

بوزن يبلغ فقط 181 جرامًا، يأتي الجهاز مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير تدعم شحن 67 واط، مما يوفر شحن كامل في 44 دقيقة للاستهلاك المتواصل للوسائط المتعددة، والألعاب، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي. تعزز الأدوات الإبداعية الإضافية، مثل مرشحات الريترو والمناظر الطبيعية، قدرة المستخدمين على صياغة منشورات ممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

POCO M6 Pro : تجارب ترفيهية غامرة بسعر منافس.

يتميز POCO M6 Pro من فئة الهواتف الذكية المتوسطة بقوة مذهلة وأداء ممتاز وشاشة من الطراز الأول، مما يجعله جهاز مثالي للشبان والشابات الذين يبحثون عن التجارب الترفيهية أثناء الأنشطة اليومية. يتميز الجهاز بشاشة Flow AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وحواف رفيعة للغاية، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وصديقة للعين. تعزز هذه الشاشة تجربة المستخدم وتحسن الأداء في الألعاب السريعة ومشاهدة الفيديو. تضيف اللمسة فائقة الدقة 16x دقة للعب من المستوى التالي.

يتضمن إعداد الكاميرا الرئيسية للهاتف على كاميرا ثلاثية مطورة بدقة 64 ميغابيكسل مع تقنية (OIS) و (EIS) المدمجة، وهي ميزة نادرة في هواتف الفئة المتوسطة. يضمن ذلك الحصول على صور وفيديوهات ذات جودة احترافية عن طريق تقليل اهتزاز الكاميرا والتشويش. يسمح التكبير في المستشعر بنسبة 2x للمستخدمين بالتقاط صور مفصلة من مسافة بعيدة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف سيناريوهات التصوير.

تم تصميم POCO M6 Pro خصيصًا لجيل Z، حيث يتميز بالإطلاق العالمي لمعالج Helio G99-Ultra القوي، المعروف بتقديم أداء استثنائي بمعدلات إطار سلسة. إضافة ملحوظة هي سعة التخزين الكبيرة ، ذاكرة (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة (ROM) بسعة 512 جيجابايت، وهي الأولى من سلسلة M. يقدم الجهاز أيضًا تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات للمرة الأولى في السلسلة، مما يضمن شحنًا سريعًا للمستخدمين أثناء التنقل، سواء كانوا في طريقهم إلى العمل أو الدراسة أو الاستمتاع بأنشطتهم اليومية.

توفر المنتج في الإمارات العربية المتحدة

سيتم إطلاق جهازPOCO X6 PRO 5G في دولة الامارات العربية المتحدة بخياري اللون الأسود والأصفر، بنسخة واحدة بسعة تخزين 12+512 جيجابايت، بسعر يبدأ من 1349 درهمًا إماراتيًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر POCO X6 بألوان الأسود والأزرق، ويأتي بنسخة بسعة 12+256 جيجابايت بسعر يبدأ من 999 درهمًا إماراتيًا. أما POCO M6 Pro، فسيكون متاح بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأرجواني، ويأتي بنسخة بسعة 12+512 جيجابايت بسعر يبدأ من 899 درهمًا إماراتيًا. سيكون بإمكان الجميع الحصول على هذه الطرازات من خلال قنوات المبيعات الرسمية لـ Xiaomi ابتداءً من 11 يناير.