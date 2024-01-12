SLB وnabors تُعلنان التعاون لتوسيع نطاق اعتماد حلول أتمتة الحفر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) وNabors Industries (رمزها في بورصة نيويورك: NBR، وتُعرَف اختصارًا بـ "Nabors") اليوم عن تعاون لتوسيع نطاق اعتماد حلول الحفر الأوتوماتيكي لمشغلي النفط والغاز ومقاولي الحفر. وستُمكِّن الاتفاقية العملاء من دمج تطبيقات أتمتة الحفر وأنظمة تشغيل منصات الحفر الخاصة بالشركات بسلاسة لتحسين أداء عمليات بناء الآبار وكفاءتها.
يوفر الاندماج الجديد للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من تقنيات أتمتة الحفر، ومرونة أكبر لاستخدام أنظمة التحكم والمعدات الحالية في منصات الحفر إما على نظام التشغيل PRECISETM من SLB أو نظام التشغيل SmartROS® من Nabors.
يقول Jesus Lamas، رئيس حلول بناء الآبار، في شركة SLB: "اختناقات اندماج الأنظمة أحد العوائق الرئيسية أمام الاعتماد العالمي لحلول أتمتة الحفر". "وسيوفر تعاوننا مع Nabors لعملاء الاستكشاف والإنتاج ومقاولي الحفر في كل أنحاء العالم إمكانية وصول أكبر إلى إمكانات الحفر عالية الأداء، مثل نظام الحفر الموجّه الذاتي NeuroTM."
يقول Subodh Saxena، النائب الأول لرئيس قسم التكنولوجيا والخدمات في شركة Nabors "إن هذا مثال رائع لكيفية إسهام التعاون في الصناعة في كسر الحواجز التي تحول دون اعتماد حلول الحفر الأوتوماتيكي على نطاق واسع في كل مناحي الصناعة". "نحن متحمسون للتعاون مع SLB لتوفير الحلول التي تنفعنا جميعًا ولمواصلة توسيع قاعدة حلول Nabors الرقمية الحالية بما يتجاوز منصات Nabors".
نبذة عن SLB
SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تُحفِّز الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. ومع انتشار عملها في أكثر من 100 دولة وموظفيها الذين ينحدرون من جنسيات تمثل ضعف هذا العدد تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكارات مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اكتشف المزيد على الموقع slb .
نبذة عن Nabors Industries
Nabors Industries (رمزها في بورصة نيويورك: NBR) هي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الطاقة. ومن خلال عملياتها في أكثر من 15 دولة، أنشأت Nabors شبكة عالمية من الأشخاص والتقنيات والمعدات لنشر الحلول التي توفر عمليات آمنة وفعّالة ومسؤولة لإنتاج الطاقة. ومن خلال الاستفادة من كفاءاتها الأساسية، وخصوصًا في مجالات الحفر والهندسة والأتمتة وعلوم البيانات والتصنيع، تهدف Nabors إلى ابتكار مستقبل الطاقة وتمكين التحوّل إلى عالم منخفض الكربون. اعرف المزيد حول Nabors وقيادتها في مجال تكنولوجيا الطاقة: .
بيان تحذيري بخصوص البيانات الاستشرافية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات بشأن المستقبل، وليس بشأن أحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نُقدِّر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع"، وغيرها من الكلمات المماثلة. وتتناول البيانات الاستشرافية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات في ما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحوّل الطاقة وتغيّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عُرضة لبعض المخاطر والشكوك، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من إستراتيجيات SLB أو مبادراتها أو شراكاتها؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول المسائل البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيّر المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المُفصَّلة في أحدث نماذج SLB وهي 10-K و10-Q و8-K المُقدَّمة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيّرت عواقب مثل هذا التطوّر)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي ترد في بياناتنا الاستشرافية. ويقع تصريح البيانات الاستشرافية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتُنكر SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني لتلك البيانات أو مراجعتها، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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