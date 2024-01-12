SLB وnabors تُعلنان التعاون لتوسيع نطاق اعتماد حلول أتمتة الحفر

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE ‏)-- أعلنت SLB ‏(رمزها في بورصة نيويورك‏: SLB‏) وNabors Industries (رمزها في بورصة نيويورك‏: NBR، وتُعرَف اختصارًا بـ "Nabors"‏) اليوم عن تعاون لتوسيع نطاق اعتماد حلول الحفر الأوتوماتيكي لمشغلي النفط والغاز ومقاولي الحفر. وستُمكِّن الاتفاقية العملاء من دمج تطبيقات أتمتة الحفر وأنظمة تشغيل منصات الحفر الخاصة بالشركات بسلاسة لتحسين أداء عمليات بناء الآبار وكفاءتها.

يوفر الاندماج الجديد للعملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من تقنيات أتمتة الحفر، ومرونة أكبر لاستخدام أنظمة التحكم والمعدات الحالية في منصات الحفر إما على نظام التشغيل PRECISETM‎ من SLB أو نظام التشغيل SmartROS®‎ من Nabors.

يقول Jesus Lamas، رئيس حلول بناء الآبار، في شركة SLB: "اختناقات اندماج الأنظمة أحد العوائق الرئيسية أمام الاعتماد العالمي لحلول أتمتة الحفر". "وسيوفر تعاوننا مع Nabors لعملاء الاستكشاف والإنتاج ومقاولي الحفر في كل أنحاء العالم إمكانية وصول أكبر إلى إمكانات الحفر عالية الأداء، مثل نظام الحفر الموجّه الذاتي NeuroTM‎."

يقول Subodh Saxena، النائب الأول لرئيس قسم التكنولوجيا والخدمات في شركة Nabors "إن هذا مثال رائع لكيفية إسهام التعاون في الصناعة في كسر الحواجز التي تحول دون اعتماد حلول الحفر الأوتوماتيكي على نطاق واسع في كل مناحي الصناعة". "نحن متحمسون للتعاون مع SLB لتوفير الحلول التي تنفعنا جميعًا ولمواصلة توسيع قاعدة حلول Nabors الرقمية الحالية بما يتجاوز منصات Nabors".

نبذة عن SLB

SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB‏) هي شركة تكنولوجيا عالمية تُحفِّز الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. ومع انتشار عملها في أكثر من 100 دولة وموظفيها الذين ينحدرون من جنسيات تمثل ضعف هذا العدد تقريبًا، نعمل يوميًا على ابتكارات مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. اكتشف المزيد على الموقع slb .

نبذة عن Nabors Industries

Nabors Industries (رمزها في بورصة نيويورك‏: NBR‏) هي شركة رائدة في مجال توفير التكنولوجيا المتقدمة لصناعة الطاقة. ومن خلال عملياتها في أكثر من 15 دولة، أنشأت Nabors شبكة عالمية من الأشخاص والتقنيات والمعدات لنشر الحلول التي توفر عمليات آمنة وفعّالة ومسؤولة لإنتاج الطاقة. ومن خلال الاستفادة من كفاءاتها الأساسية، وخصوصًا في مجالات الحفر والهندسة والأتمتة وعلوم البيانات والتصنيع، تهدف Nabors إلى ابتكار مستقبل الطاقة وتمكين التحوّل إلى عالم منخفض الكربون. اعرف المزيد حول Nabors وقيادتها في مجال تكنولوجيا الطاقة: .

بيان تحذيري بخصوص البيانات الاستشرافية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات بشأن المستقبل، وليس بشأن أحداث ماضية. غالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل "نتوقع"، و"قد"، و"يمكن"، و"نُقدِّر"، و"نعتزم"، و"نتوقع"، و"سوف"، و"محتمل"، و"متوقع"، وغيرها من الكلمات المماثلة. وتتناول البيانات الاستشرافية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التوقعات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات حول الأهداف والخطط والتوقعات في ما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحوّل الطاقة وتغيّر المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عُرضة لبعض المخاطر والشكوك، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة من إستراتيجيات SLB أو مبادراتها أو شراكاتها؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول المسائل البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغيّر المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المُفصَّلة في أحدث نماذج SLB وهي ‎10-K و‎10-Q و‎8-K المُقدَّمة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيّرت عواقب مثل هذا التطوّر)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي ترد في بياناتنا الاستشرافية. ويقع تصريح البيانات الاستشرافية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتُنكر SLB أي نية أو التزام بالتحديث العلني لتلك البيانات أو مراجعتها، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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