LANDI Global، هي شركة رائدة في حلول نقاط البيع الذكية، توسع نطاقها إلى الأسواق الدولية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--LANDI هي أحد كبار مقدمي حلول الدفع والتجارة، يسرنا إعلان الإطلاق الرسمي لـLANDI Global، ما يُعلن دخولنا إلى الأسواق الدولية.

كأحد كبار مقدمي حلول الدفع والتجارة في المجال، أحدثت LANDI في عام 2015 ثورة في السوق من خلال إطلاق أول جهاز دفع يعتمد على نظام التشغيل Android، وهو ما مهد الطريق لانتشار أجهزة الدفع. يُسلط هذا الإنجاز الضوء على إخلاص LANDI في إنشاء نظام بيئي رقمي للتجار ويؤكد التزامها بالتميز في سوق الدفع المتطور باستمرار.

يُعد اليوم بداية لفصل جديد في رحلة LANDI حيث تتوسع نحو أسواق إستراتيجية ورئيسية حول العالم. نحن في LANDI متحمسون للكشف عن مجموعة منتجاتنا الفريدة، التي تتميز بتصميم رائع ومواصفات حديثة تتجاوز أي عروض أخرى في السوق. تشمل المجموعة حلاً للدفع، وأجهزة الكاشير الإلكترونية، وأجهزة معتمدة من Google للتنقل في الأماكن الداخلية والخارجية، إضافة إلى مجموعة شاملة من الحلول لعملائنا وشركائنا الكرام.

بفضل خبرة أكثر من 18 عامًا في صناعة عمليات الدفع الديناميكية وإضافة أعضاء موهوبين إلى الفريق، تستعد LANDI للنمو والتوسع بشكل كبير في المناطق الرئيسية. تستهدف الشركة جذب أفضل المواهب وخلق شراكات قوية لتحقيق النجاح.

يقول باتريك لي مار، المدير التنفيذي لـLANDI Global: "نحن متحمسون بشدة لإطلاق LANDI Global والانطلاق في هذه الرحلة المميزة إلى الأسواق الدولية". "هذه لحظة حاسمة في مسيرتنا. أعرب عن شكري للعمل الاستثنائي الذي قام به فريقي. لقد عملنا بلا كلل للوصول إلى هذه النقطة، ولا شك أننا سنستمر في تحقيق أمور رائعة في المستقبل، ونحن واثقون من أن مجموعتنا المبتكرة من المنتجات سيكون لها تأثير إيجابي في الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل الآن في جميع المناطق الجغرافية، في آسيا، والهند، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والأمريكيتين. كما فتحنا مكاتب إقليمية في مدن رئيسية مثل: سنغافورا، وباريس، وأطلانطا، حيث فريق الدعم معد لخدمة عملائنا. نحن نتطلع إلى تكوين LANDI شراكات جديدة وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا العالميين."

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نبذة عن LANDI

أُسست LANDI في عام 2005، وهي رائدة في مجال صناعة نقاط البيع الذكية (الخروج والدفع والتنقل) المتخصصة في الحلول المبتكرة ذات تجربة الدفع السلس. ومع التركيز القوي على الإبداع وعقد من الريادة في الصين، نجحت LANDI على نحو ثابت في تخطي حدود التقدم التكنولوجي من خلال إصدار 500 براءة اختراع عالمية ونشر 100 مليون نقطة بيع. وباعتبارها كيانًا مستقلاً تمامًا منذ عام 2022، تتوسع LANDI الآن في الأسواق الدولية، وتقدم مجموعة منتجات شاملة لدعم التحول الرقمي للشركات في جميع أنحاء العالم.

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