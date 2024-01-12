LANDI Global، هي شركة رائدة في حلول نقاط البيع الذكية، توسع نطاقها إلى الأسواق الدولية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--LANDI هي أحد كبار مقدمي حلول الدفع والتجارة، يسرنا إعلان الإطلاق الرسمي لـLANDI Global، ما يُعلن دخولنا إلى الأسواق الدولية. هذه المناسبة العظيمة تمثل نقطة مهمة في تاريخ الشركة وتظهر التزامها تجاه العملاء في جميع أنحاء العالم.
كأحد كبار مقدمي حلول الدفع والتجارة في المجال، أحدثت LANDI في عام 2015 ثورة في السوق من خلال إطلاق أول جهاز دفع يعتمد على نظام التشغيل Android، وهو ما مهد الطريق لانتشار أجهزة الدفع. يُسلط هذا الإنجاز الضوء على إخلاص LANDI في إنشاء نظام بيئي رقمي للتجار ويؤكد التزامها بالتميز في سوق الدفع المتطور باستمرار.
يُعد اليوم بداية لفصل جديد في رحلة LANDI حيث تتوسع نحو أسواق إستراتيجية ورئيسية حول العالم. نحن في LANDI متحمسون للكشف عن مجموعة منتجاتنا الفريدة، التي تتميز بتصميم رائع ومواصفات حديثة تتجاوز أي عروض أخرى في السوق. تشمل المجموعة حلاً للدفع، وأجهزة الكاشير الإلكترونية، وأجهزة معتمدة من Google للتنقل في الأماكن الداخلية والخارجية، إضافة إلى مجموعة شاملة من الحلول لعملائنا وشركائنا الكرام.
بفضل خبرة أكثر من 18 عامًا في صناعة عمليات الدفع الديناميكية وإضافة أعضاء موهوبين إلى الفريق، تستعد LANDI للنمو والتوسع بشكل كبير في المناطق الرئيسية. تستهدف الشركة جذب أفضل المواهب وخلق شراكات قوية لتحقيق النجاح.
يقول باتريك لي مار، المدير التنفيذي لـLANDI Global: "نحن متحمسون بشدة لإطلاق LANDI Global والانطلاق في هذه الرحلة المميزة إلى الأسواق الدولية". "هذه لحظة حاسمة في مسيرتنا. أعرب عن شكري للعمل الاستثنائي الذي قام به فريقي. لقد عملنا بلا كلل للوصول إلى هذه النقطة، ولا شك أننا سنستمر في تحقيق أمور رائعة في المستقبل، ونحن واثقون من أن مجموعتنا المبتكرة من المنتجات سيكون لها تأثير إيجابي في الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل الآن في جميع المناطق الجغرافية، في آسيا، والهند، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والأمريكيتين. كما فتحنا مكاتب إقليمية في مدن رئيسية مثل: سنغافورا، وباريس، وأطلانطا، حيث فريق الدعم معد لخدمة عملائنا. نحن نتطلع إلى تكوين LANDI شراكات جديدة وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا العالميين."
لمزيد من المعلومات حول LANDI Global ومركزنا وعروضنا، يسعدنا الإعلان أيضًا أنه يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني الجديد[ ].
نبذة عن LANDI
أُسست LANDI في عام 2005، وهي رائدة في مجال صناعة نقاط البيع الذكية (الخروج والدفع والتنقل) المتخصصة في الحلول المبتكرة ذات تجربة الدفع السلس. ومع التركيز القوي على الإبداع وعقد من الريادة في الصين، نجحت LANDI على نحو ثابت في تخطي حدود التقدم التكنولوجي من خلال إصدار 500 براءة اختراع عالمية ونشر 100 مليون نقطة بيع. وباعتبارها كيانًا مستقلاً تمامًا منذ عام 2022، تتوسع LANDI الآن في الأسواق الدولية، وتقدم مجموعة منتجات شاملة لدعم التحول الرقمي للشركات في جميع أنحاء العالم.
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