شركة Kinaxis تطرح ابتكارات جديدة لإحداث ثورة في سلاسل التوريد بالتجزئة الممتدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis ® Inc. (رمزها في بورصة تورنتو: KXS)، المنصة الرائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد، عن تعزيز عرض التجزئة عن طريق إطلاق العديد من الابتكارات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي توفر لتجار التجزئة عنصر الشفافية الشاملة في ما يتعلق بسلاسل التوريد، والقدرة على التنبؤ بالطلب، وقدرات تخطيط سيناريوهات المحاكاة الفعالة لضمان قدرة العملاء على شراء البضائع التي يريدونها وقتما وأينما يشاؤون، بغض النظر عن الاضطرابات غير المتوقعة.

نتيجةً للطفرات غير المتوقعة الناجمة عن عادات المستهلكين المتغيرة وصعود التجارة المتعددة القنوات التي تسعى إلى تقديم تجربة تسوق سلسة عبر نقاط اتصال متعددة، لم يسبق أن شهد عالم البيع بالتجزئة مثل هذا القدر من المنافسة، إذ تواجه سلاسل التوريد الخاصة بتجار التجزئة تحديات لا حصر لها من شأنها تهديد قدرتهم على مواصلة إسعاد عملائهم وتحقيق الربح.

يتضمن الآن عرض التجزئة المعزز من Kinaxis، والذي تم تصميمه لتمكين تجار التجزئة من النجاح في إدارة التعقيدات الكامنة في عدد لا يحصى من المواقع ووحدات إدارة المخزون والعروض الترويجية ومتغيرات المخزون التي تتطلب اتخاذ قرارات غير مسبوقة:



ابتكارات Demand – نماذج قوية تعتمد على التعلم الآلي مصممة لتناسب حجم ودرجة التعقيد التي تواجه تجار التجزئة، مما يتيح إدراكًا أفضل لكيفية تأثير العوامل الداخلية (مثل، التغيرات المتكررة في الأسعار وطرح المنتجات الجديدة والتغييرات في الخطط الترويجية) والعوامل الخارجية (مثل، المشاعر الاجتماعية والطقس والتحولات في سلوك المستهلك والأحداث المحلية/الوطنية) على الطلب القصير والطويل الأجل على منتجاتها، والتي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فرص تحقيق الإيرادات إلى الحد الأقصى ومواجهة المخاطر استباقيًا.

تخطيط تجديد الموارد – قدرة جديدة تمامًا تُمكّن تجار التجزئة من حسن إدارة معايير تجديد الموارد عبر سلسلة التوريد الخاصة بهم لضمان إعادة تخزين كل عنصر في كل متجر ومركز توزيع في الوقت المناسب مع إنشاء وسائل حماية غرضها حماية المتاجر من شحن المخزون الزائد الذي قد تتجاوز قدرته قدرة العمر التخزيني وزيادة تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. ابتكارات التخطيط للطلبات – التي تزود تجار التجزئة بتصورات سهلة التفسير تشرح أنماط الطلب وتمكنهم من إجراء تعديلات فورية على التوقعات بناءً على الرؤى البشرية حول الاتجاهات في أي جزء من سلاسل التوريد، حسب المنتج والموقع الجغرافي والمتجر ووحدة إدارة المخزون واليوم والمزيد.



صرح Andrew Bell ، مدير قسم المنتجات في Kinaxis ، قائلاً: "يخوض تجار التجزئة اليوم مواجهة صعبة مع توقعات المستهلكين المتزايدة باستمرار، لذا فقد أصبحوا في أمس الحاجة إلى حلول تمكنهم من اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سلاسل التوريد الخاصة بهم على نطاق واسع". "وبفضل هذه الابتكارات الأخيرة، ستتمكن الشركات أخيرًا من استبعاد عنصر التخمين في عملية التخطيط للطلبات وتجديد الموارد بهدف إنشاء سلسلة توريد سلسة ومرنة وشاملة. ومع الاستثمارات الإضافية التي تلوح في الأفق في التخطيط للعروض الترويجية وتخصيصها، فنحن على أتم ثقة بأن تجار التجزئة سيواصلون التطلع إلى Kinaxis لمساعدتهم في تزويد عملائهم بأفضل المنتجات وضمان دوام توفر هذه المنتجات على أرفف متاجرهم."

ستمكّن ابتكارات المنتجات الجديدة المعنية بالبيع بالتجزئة شركة Kinaxis من تقوية مكانتها في القطاع، بما في ذلك مع عملاء جدد، مثل شركة Brooks Running الرائدة في مجال المستلزمات الرياضية والشركاء الحاليين، مثل شركة HAVI، أحد أبرز الخبراء في العالم في تكامل سلاسل التوريد. وعلى صعيد آخر، أعلنت شركتا Kinaxis وHAVI في العام الماضي عن توحيد جهودهما لتجديد صناعة مطاعم الخدمة السريعة وإحداث تغيير جذري فيها.

صرح Rodney Brown ، نائب الرئيس الأول ومدير سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية وقسم التخطيط والتحليلات العالمية في HAVI ، قائلاً: "في ظل تسارع وتيرة ممارسة الأعمال وتغير سلوك المستهلكين كل دقيقة، لم تعد الشركات قادرة على الاعتماد على التحسينات الإضافية لسلسلة التوريد الخاصة بها، ولهذا السبب أسعدتنا للغاية شراكتنا مع Kinaxis التي أثبتت قدرتها على تلبية الاحتياجات الملحة للعملاء بغض النظر عن الصناعة". "ونحن حريصون على طرح هذه الابتكارات المتطورة لبعض أكبر عملائنا ونتوقع أنهم سيلاحظون على الفور القيمة التي تجلبها إلى أعمالهم بشكل عام."

تضم شركة Kinaxis بين جنباتها أكثر من 40000 مستخدم في أكثر من 100 بلد، وقد أهلها هذا للعمل مع بعض أكبر العلامات التجارية في العالم عبر كل القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المعبأة والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والمزيد. إضافةً إلى ذلك، تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل.

سيجري عرض ابتكارات منتجات التجزئة من Kinaxis في NRF 2024 في الفترة من 14 إلى 16 من يناير 2024، في مركز مؤتمرات Jacob K. Javits بمدينة نيويورك. تفضل بزيارة شركة Kinaxis في الجناح رقم 4068.

نبذة عن Kinaxis

تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام مرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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