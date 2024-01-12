شركة Kinaxis تطرح ابتكارات جديدة لإحداث ثورة في سلاسل التوريد بالتجزئة الممتدة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Kinaxis ® Inc. (رمزها في بورصة تورنتو: KXS)، المنصة الرائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد، عن تعزيز عرض التجزئة عن طريق إطلاق العديد من الابتكارات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي توفر لتجار التجزئة عنصر الشفافية الشاملة في ما يتعلق بسلاسل التوريد، والقدرة على التنبؤ بالطلب، وقدرات تخطيط سيناريوهات المحاكاة الفعالة لضمان قدرة العملاء على شراء البضائع التي يريدونها وقتما وأينما يشاؤون، بغض النظر عن الاضطرابات غير المتوقعة.
نتيجةً للطفرات غير المتوقعة الناجمة عن عادات المستهلكين المتغيرة وصعود التجارة المتعددة القنوات التي تسعى إلى تقديم تجربة تسوق سلسة عبر نقاط اتصال متعددة، لم يسبق أن شهد عالم البيع بالتجزئة مثل هذا القدر من المنافسة، إذ تواجه سلاسل التوريد الخاصة بتجار التجزئة تحديات لا حصر لها من شأنها تهديد قدرتهم على مواصلة إسعاد عملائهم وتحقيق الربح.
يتضمن الآن عرض التجزئة المعزز من Kinaxis، والذي تم تصميمه لتمكين تجار التجزئة من النجاح في إدارة التعقيدات الكامنة في عدد لا يحصى من المواقع ووحدات إدارة المخزون والعروض الترويجية ومتغيرات المخزون التي تتطلب اتخاذ قرارات غير مسبوقة:
ابتكارات Demand – نماذج قوية تعتمد على التعلم الآلي مصممة لتناسب حجم ودرجة التعقيد التي تواجه تجار التجزئة، مما يتيح إدراكًا أفضل لكيفية تأثير العوامل الداخلية (مثل، التغيرات المتكررة في الأسعار وطرح المنتجات الجديدة والتغييرات في الخطط الترويجية) والعوامل الخارجية (مثل، المشاعر الاجتماعية والطقس والتحولات في سلوك المستهلك والأحداث المحلية/الوطنية) على الطلب القصير والطويل الأجل على منتجاتها، والتي يمكن الاسترشاد بها عند اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فرص تحقيق الإيرادات إلى الحد الأقصى ومواجهة المخاطر استباقيًا. تخطيط تجديد الموارد – قدرة جديدة تمامًا تُمكّن تجار التجزئة من حسن إدارة معايير تجديد الموارد عبر سلسلة التوريد الخاصة بهم لضمان إعادة تخزين كل عنصر في كل متجر ومركز توزيع في الوقت المناسب مع إنشاء وسائل حماية غرضها حماية المتاجر من شحن المخزون الزائد الذي قد تتجاوز قدرته قدرة العمر التخزيني وزيادة تكاليف الاحتفاظ بالمخزون. ابتكارات التخطيط للطلبات – التي تزود تجار التجزئة بتصورات سهلة التفسير تشرح أنماط الطلب وتمكنهم من إجراء تعديلات فورية على التوقعات بناءً على الرؤى البشرية حول الاتجاهات في أي جزء من سلاسل التوريد، حسب المنتج والموقع الجغرافي والمتجر ووحدة إدارة المخزون واليوم والمزيد.
صرح Andrew Bell ، مدير قسم المنتجات في Kinaxis ، قائلاً: "يخوض تجار التجزئة اليوم مواجهة صعبة مع توقعات المستهلكين المتزايدة باستمرار، لذا فقد أصبحوا في أمس الحاجة إلى حلول تمكنهم من اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سلاسل التوريد الخاصة بهم على نطاق واسع". "وبفضل هذه الابتكارات الأخيرة، ستتمكن الشركات أخيرًا من استبعاد عنصر التخمين في عملية التخطيط للطلبات وتجديد الموارد بهدف إنشاء سلسلة توريد سلسة ومرنة وشاملة. ومع الاستثمارات الإضافية التي تلوح في الأفق في التخطيط للعروض الترويجية وتخصيصها، فنحن على أتم ثقة بأن تجار التجزئة سيواصلون التطلع إلى Kinaxis لمساعدتهم في تزويد عملائهم بأفضل المنتجات وضمان دوام توفر هذه المنتجات على أرفف متاجرهم."
ستمكّن ابتكارات المنتجات الجديدة المعنية بالبيع بالتجزئة شركة Kinaxis من تقوية مكانتها في القطاع، بما في ذلك مع عملاء جدد، مثل شركة Brooks Running الرائدة في مجال المستلزمات الرياضية والشركاء الحاليين، مثل شركة HAVI، أحد أبرز الخبراء في العالم في تكامل سلاسل التوريد. وعلى صعيد آخر، أعلنت شركتا Kinaxis وHAVI في العام الماضي عن توحيد جهودهما لتجديد صناعة مطاعم الخدمة السريعة وإحداث تغيير جذري فيها.
صرح Rodney Brown ، نائب الرئيس الأول ومدير سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية وقسم التخطيط والتحليلات العالمية في HAVI ، قائلاً: "في ظل تسارع وتيرة ممارسة الأعمال وتغير سلوك المستهلكين كل دقيقة، لم تعد الشركات قادرة على الاعتماد على التحسينات الإضافية لسلسلة التوريد الخاصة بها، ولهذا السبب أسعدتنا للغاية شراكتنا مع Kinaxis التي أثبتت قدرتها على تلبية الاحتياجات الملحة للعملاء بغض النظر عن الصناعة". "ونحن حريصون على طرح هذه الابتكارات المتطورة لبعض أكبر عملائنا ونتوقع أنهم سيلاحظون على الفور القيمة التي تجلبها إلى أعمالهم بشكل عام."
تضم شركة Kinaxis بين جنباتها أكثر من 40000 مستخدم في أكثر من 100 بلد، وقد أهلها هذا للعمل مع بعض أكبر العلامات التجارية في العالم عبر كل القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية المعبأة والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة والمزيد. إضافةً إلى ذلك، تتيح التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع للشركات تنسيق شبكة سلاسل التوريد بالكامل بداية من التخطيط الإستراتيجي وحتى المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل.
سيجري عرض ابتكارات منتجات التجزئة من Kinaxis في NRF 2024 في الفترة من 14 إلى 16 من يناير 2024، في مركز مؤتمرات Jacob K. Javits بمدينة نيويورك. تفضل بزيارة شركة Kinaxis في الجناح رقم 4068.
نبذة عن Kinaxis
تعد Kinaxis شركة رائدة في مجال إدارة سلاسل التوريد الحديثة، تقدم خدمات لأصحابها الذين يديرونها لخدمة البشرية. فبرامجنا تحظى بثقة علامات تجارية عالمية شهيرة، إذ إنها توفر عاملي السرعة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. إضافةً إلى ذلك، نجمع بين تقنية التزامن الحاصلة على براءة اختراع مع منهج الذكاء الاصطناعي المعني بالإنسان بغية تمكين الشركات من مختلف الأحجام من تنسيق شبكة سلاسل التوريد الشاملة، بداية من التخطيط الإستراتيجي المتعدد الأعوام مرورًا بمرحلة التنفيذ وانتهاءً بالمرحلة الأخيرة من عملية التوصيل. لمزيد من الأخبار والمعلومات، الرجاء زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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