شركة ELIQUENT Life Sciences تعلن عن تعيين السيد Steve Purtell في منصب المدير المالي

MENAFN - AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم ELIQUENT Life Sciences، شركة الاستشارات التنظيمية العالمية الرائدة في صناعة علوم الحياة، عن تعيين السيد Steve Purtell في منصب المدير المالي. تؤكد هذه الإضافة الإستراتيجية إلى فريق ELIQUENT التنفيذي التزام الشركة بالتميز المالي والنمو المستدام.

صرح Tim Dietlin، المدير التنفيذي لشركة ELIQUENT Life Sciences، قائلاً: "يتزامن تعيين السيد Steve مع مرحلة محورية في رحلة شركة ELIQUENT، إذ إننا نعمل على توحيد شركات Validant Group الخمس في إطار تعزيز بصمتنا العالمية، لذا ستلعب قيادة السيد Steve وخبرته في المجال المالي دورًا حيويًا يدعم نمونا المستمر".

بصفته المدير المالي، سيتولى السيد Steve مسؤولية توجيه كل الأنشطة المالية في شركة ELIQUENT وتنفيذها، ويتضمن هذا التعاون مع المدير التنفيذي والفريق التنفيذي بغية ضمان توافق الاتجاه المالي للشركة مع رؤيتها الإستراتيجية وأهداف النمو الطويلة المدى. إضافةً إلى ذلك، سيلعب السيد Steve دور حلقة الوصل بين المستثمرين والمجتمع المالي، وسيعمد إلى إنشاء إطار عمل قوي لإدارة المخاطر والامتثال عبر سوق ELIQUENT العالمية المتنامية.

يعد السيد Steve مديرًا ماليًا محنكًا يتمتع بخبرة تزيد عمّا يقرب من 30 عامًا شغل في أثنائها مناصب رئيسية في العديد من الشركات العامة في مختلف الصناعات. وقد انضم إلى ELIQUENT Life Sciences بعد أكثر من 10 أعوام قضاها في Six Flags، حيث تولى مناصب مالية عديدة، ومن ضمنها منصب مدير مالي مؤقت. ثم إنه كان يشغل منصب المستشار الرئيسي للمدير التنفيذي، إذ كان مسؤولاً عن إدارة العلاقات المالية الخارجية والاتصالات الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ لشركة الترفيه التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار أمريكي.

شغل السيد Steve أيضًا مناصب قيادية في Siemens Healthcare، حيث تولى وظيفة نائب رئيس قسم التميز التجاري العالمي ونائب رئيس القسم المالي وأمين صندوق قسم الرعاية الصحية في الشركة الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار أمريكي، وقبل انضمامه إلى Siemens Healthcare، شغل السيد Steve مناصب مالية في Dade Behring وIMC Global وGATX. أما في الفترة التي سبقت عمله في قطاع الشركات، فقد كان ضابطًا مهندسًا قتاليًا في الجيش الأمريكي وحصل على وسام النجمة البرونزية في حرب الخليج الفارسي.

علاوةً على ذلك، حصل السيد Steve على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت وماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون.

نبذة عن ELIQUENT Life Sciences

تتألف شركة ELIQUENT Life Sciences من خمس شركات استشارية تنظيمية عالمية: Validant وGreenleaf Health وDataRevive وOriel Stat-a-Matrix وIDEC . أما بالنسبة لفريق ELIQUENT فهو يتعاون عبر كل الأقسام بغية تقديم حلول عالمية تحتاج إليها شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية للحصول على ترخيص المنتجات والحفاظ عليه. كما تدعم خدمات ELIQUENT الشاملة المبدعين عبر الطرائق العلاجية والمسارات المرحلية والأسواق العالمية الكبيرة. علاوةً على ذلك، فإن النمو المتواصل لشركة ELIQUENT يحظى بدعم شركة GHO Capital الاستثمارية الأوروبية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.

نبذة عن GHO Capital

تعد Global Healthcare Opportunities أو GHO Capital Partners LLP شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية ومقرها لندن. ورسالتنا تتجلى في الاعتماد على القدرات والتصورات العالمية بغية توفير فرص رعاية صحية عالية النمو، مستهدفين مد نفوذنا العالمي في عموم أوروبا وعبر المحيط الأطلسي بهدف إنشاء أعمال رائدة في السوق تتمتع بقيمة إستراتيجية عالمية. هذا، ويعكس سجلنا الاستثماري الحافل خبرتنا وشبكتنا الصناعية المنقطعة النظير. فنحن نتعاون مع فرق إدارية قوية بغية توليد قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتحسين مستوى كفاءة خدمات الرعاية الصحية هادفين بذلك إلى إرساء الأسس لرعاية صحية أفضل قوامها السرعة والتوفر. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

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