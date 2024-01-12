شركة ELIQUENT Life Sciences تعلن عن تعيين السيد Steve Purtell في منصب المدير المالي

(MENAFN
- AETOSWire) --(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم ELIQUENT Life Sciences، شركة الاستشارات التنظيمية العالمية الرائدة في صناعة علوم الحياة، عن تعيين السيد Steve Purtell في منصب المدير المالي. تؤكد هذه الإضافة الإستراتيجية إلى فريق ELIQUENT التنفيذي التزام الشركة بالتميز المالي والنمو المستدام.
صرح Tim Dietlin، المدير التنفيذي لشركة ELIQUENT Life Sciences، قائلاً: "يتزامن تعيين السيد Steve مع مرحلة محورية في رحلة شركة ELIQUENT، إذ إننا نعمل على توحيد شركات Validant Group الخمس في إطار تعزيز بصمتنا العالمية، لذا ستلعب قيادة السيد Steve وخبرته في المجال المالي دورًا حيويًا يدعم نمونا المستمر".
بصفته المدير المالي، سيتولى السيد Steve مسؤولية توجيه كل الأنشطة المالية في شركة ELIQUENT وتنفيذها، ويتضمن هذا التعاون مع المدير التنفيذي والفريق التنفيذي بغية ضمان توافق الاتجاه المالي للشركة مع رؤيتها الإستراتيجية وأهداف النمو الطويلة المدى. إضافةً إلى ذلك، سيلعب السيد Steve دور حلقة الوصل بين المستثمرين والمجتمع المالي، وسيعمد إلى إنشاء إطار عمل قوي لإدارة المخاطر والامتثال عبر سوق ELIQUENT العالمية المتنامية.
يعد السيد Steve مديرًا ماليًا محنكًا يتمتع بخبرة تزيد عمّا يقرب من 30 عامًا شغل في أثنائها مناصب رئيسية في العديد من الشركات العامة في مختلف الصناعات. وقد انضم إلى ELIQUENT Life Sciences بعد أكثر من 10 أعوام قضاها في Six Flags، حيث تولى مناصب مالية عديدة، ومن ضمنها منصب مدير مالي مؤقت. ثم إنه كان يشغل منصب المستشار الرئيسي للمدير التنفيذي، إذ كان مسؤولاً عن إدارة العلاقات المالية الخارجية والاتصالات الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ لشركة الترفيه التي تبلغ قيمتها 1,5 مليار دولار أمريكي.
شغل السيد Steve أيضًا مناصب قيادية في Siemens Healthcare، حيث تولى وظيفة نائب رئيس قسم التميز التجاري العالمي ونائب رئيس القسم المالي وأمين صندوق قسم الرعاية الصحية في الشركة الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار أمريكي، وقبل انضمامه إلى Siemens Healthcare، شغل السيد Steve مناصب مالية في Dade Behring وIMC Global وGATX. أما في الفترة التي سبقت عمله في قطاع الشركات، فقد كان ضابطًا مهندسًا قتاليًا في الجيش الأمريكي وحصل على وسام النجمة البرونزية في حرب الخليج الفارسي.
علاوةً على ذلك، حصل السيد Steve على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت وماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون.
نبذة عن ELIQUENT Life Sciences
تتألف شركة ELIQUENT Life Sciences من خمس شركات استشارية تنظيمية عالمية: Validant وGreenleaf Health وDataRevive وOriel Stat-a-Matrix وIDEC . أما بالنسبة لفريق ELIQUENT فهو يتعاون عبر كل الأقسام بغية تقديم حلول عالمية تحتاج إليها شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية للحصول على ترخيص المنتجات والحفاظ عليه. كما تدعم خدمات ELIQUENT الشاملة المبدعين عبر الطرائق العلاجية والمسارات المرحلية والأسواق العالمية الكبيرة. علاوةً على ذلك، فإن النمو المتواصل لشركة ELIQUENT يحظى بدعم شركة GHO Capital الاستثمارية الأوروبية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية.
نبذة عن GHO Capital
تعد Global Healthcare Opportunities أو GHO Capital Partners LLP شركة رائدة في مجال الاستشارات الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية ومقرها لندن. ورسالتنا تتجلى في الاعتماد على القدرات والتصورات العالمية بغية توفير فرص رعاية صحية عالية النمو، مستهدفين مد نفوذنا العالمي في عموم أوروبا وعبر المحيط الأطلسي بهدف إنشاء أعمال رائدة في السوق تتمتع بقيمة إستراتيجية عالمية. هذا، ويعكس سجلنا الاستثماري الحافل خبرتنا وشبكتنا الصناعية المنقطعة النظير. فنحن نتعاون مع فرق إدارية قوية بغية توليد قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتحسين مستوى كفاءة خدمات الرعاية الصحية هادفين بذلك إلى إرساء الأسس لرعاية صحية أفضل قوامها السرعة والتوفر. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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