WEMADE تفتح التسجيل المسبق على مستوى العالم للعبة تقمُّص الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت NIGHT CROWS

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بدأ التسجيل المسبق للعبة NIGHT CROWS في 11 يناير، على مستوى العالم، وهي اللعبة التي نشرتها شركة Wemade وتم تطويرها بواسطة MADNGINE.
NIGHT CROWS هي لعبة تقمص أدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت (MMORPG) تستند على محرك الألعاب Unreal Engine 5، وتدعم اللعب المشترك بين منصات الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي. تتميز بمصادر إضاءة واقعية ورسومات عالية الجودة، كما تتضمن 4 فئات أساسية، و8 فئات فرعية تعمل على توسيع اختيار المستخدم ومضاعفة جهوده، للاستمتاع بخوض قتال ديناميكي في الأرض والجو باستخدام أجنحة الطيران الشراعية، في حرب واسعة النطاق تتألف من 1000 لاعب، في ميادين واسعة وواقعية داخل محتوى "Battlefront"، واللعبة تتضمن المزيد. وقد حققت اللعبة المرتبة الأولى في معظم التنزيلات وتصدَّرت قوائم المبيعات في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الرئيسية؛ وذلك بعد إصدارها في الجمهورية الكورية في أبريل 2023.
وسوف يكون التسجيل المسبق متاحًا على الموقع الرسمي، ومتجر Google Play، ومتجر Apple App Store؛ وذلك حتى الإطلاق الرسمي في شهر مارس. ويتضمن التسجيل المسبق مكافآت وفيرة؛ منها مَطِيَّة ركوب وأجنحة طيران نادرة، والمزيد.
استخدمت Wemade تقنية بلوك تشاين لتنفيذ التوكينوميكس المتعددة من خلال ترميز العناصر الأساسية داخل لعبة NIGHT CROWS. وكذلك سوف يتم ربط الاقتصاد داخل اللعبة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الخاصة بالشخصيات، حيث يتم إنشاء كل NFT من خلال ضغط بيانات الشخصية وبيانات اللعبة الخاصة بالمستخدم.
وبفضل ربط اللعبة بنظام WEMIX3.0 في المركز باستخدام إستراتيجية شبكة شاملة (أومني تشاين)، سيتمكن مستخدمو شبكات بلوك تشاين الأخرى من الاستفادة بسهولة من التوكينوميكس أيضًا.
كما سيتم استخدام نظام "SSS" (نظام دعم جهاز البث). SSS هو نظام دعم يتسم بالشفافية، يتيح التواجد المشترك لمستخدمي ألعاب Wemade، ومقدمي البث الذين يقومون بإنشاء محتوى متعلق بألعاب Wemade، والداعمين الذين يدعمون مقدمي البث. وتشتمل مكافآت التسجيل المسبق لمقدمي البث عبر نظام SSS على أجنحة طيران شراعية نادرة ذات مظهر خاص.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم بيع مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بعنوان "The Night is Coming" (الليلة قادمة)؛ وذلك في إطار الاحتفال بالتسجيل المسبق على منصة DAO و NFT القائمة على نظام WEMIX3.0 بموقع "NILE" (NFT هو تطور الحياة) بدءًا من اليوم. يمكن تبادل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مع "CROW"، الرمز الرئيسي لـ NIGHT CROWS، اعتبارًا من الأول من أبريل.
وسوف تقدم Wemade النسخة التجريبية من NIGHT CROWS في معرض تايبيه للألعاب 2024. وسيُقام المعرض في مركز تايبيه نانغانغ للمعارض في الفترة من 25 إلى 28 يناير.
يمكن الحصول على معلومات حول لعبة NIGHT CROWS على الموقع الرسمي.
المواقع المرجعية
الموقع الرسمي للعبة NIGHT CROWS:
عرض NEITH NFT "الليلة قادمة": .
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