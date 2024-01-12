WEMADE تفتح التسجيل المسبق على مستوى العالم للعبة تقمُّص الأدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت NIGHT CROWS

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بدأ التسجيل المسبق للعبة NIGHT CROWS في 11 يناير، على مستوى العالم، وهي اللعبة التي نشرتها شركة Wemade وتم تطويرها بواسطة MADNGINE.

NIGHT CROWS هي لعبة تقمص أدوار متعددة اللاعبين على الإنترنت (MMORPG) تستند على محرك الألعاب Unreal Engine 5، وتدعم اللعب المشترك بين منصات الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي. تتميز بمصادر إضاءة واقعية ورسومات عالية الجودة، كما تتضمن 4 فئات أساسية، و8 فئات فرعية تعمل على توسيع اختيار المستخدم ومضاعفة جهوده، للاستمتاع بخوض قتال ديناميكي في الأرض والجو باستخدام أجنحة الطيران الشراعية، في حرب واسعة النطاق تتألف من 1000 لاعب، في ميادين واسعة وواقعية داخل محتوى "Battlefront"، واللعبة تتضمن المزيد. وقد حققت اللعبة المرتبة الأولى في معظم التنزيلات وتصدَّرت قوائم المبيعات في متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الرئيسية؛ وذلك بعد إصدارها في الجمهورية الكورية في أبريل 2023.

وسوف يكون التسجيل المسبق متاحًا على الموقع الرسمي، ومتجر Google Play، ومتجر Apple App Store؛ وذلك حتى الإطلاق الرسمي في شهر مارس. ويتضمن التسجيل المسبق مكافآت وفيرة؛ منها مَطِيَّة ركوب وأجنحة طيران نادرة، والمزيد.

استخدمت Wemade تقنية بلوك تشاين لتنفيذ التوكينوميكس المتعددة من خلال ترميز العناصر الأساسية داخل لعبة NIGHT CROWS. وكذلك سوف يتم ربط الاقتصاد داخل اللعبة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الخاصة بالشخصيات، حيث يتم إنشاء كل NFT من خلال ضغط بيانات الشخصية وبيانات اللعبة الخاصة بالمستخدم.

وبفضل ربط اللعبة بنظام WEMIX3.0 في المركز باستخدام إستراتيجية شبكة شاملة (أومني تشاين)، سيتمكن مستخدمو شبكات بلوك تشاين الأخرى من الاستفادة بسهولة من التوكينوميكس أيضًا.

كما سيتم استخدام نظام "SSS" (نظام دعم جهاز البث). SSS هو نظام دعم يتسم بالشفافية، يتيح التواجد المشترك لمستخدمي ألعاب Wemade، ومقدمي البث الذين يقومون بإنشاء محتوى متعلق بألعاب Wemade، والداعمين الذين يدعمون مقدمي البث. وتشتمل مكافآت التسجيل المسبق لمقدمي البث عبر نظام SSS على أجنحة طيران شراعية نادرة ذات مظهر خاص.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم بيع مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بعنوان "The Night is Coming" (الليلة قادمة)؛ وذلك في إطار الاحتفال بالتسجيل المسبق على منصة DAO و NFT القائمة على نظام WEMIX3.0 بموقع "NILE" (NFT هو تطور الحياة) بدءًا من اليوم. يمكن تبادل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مع "CROW"، الرمز الرئيسي لـ NIGHT CROWS، اعتبارًا من الأول من أبريل.

وسوف تقدم Wemade النسخة التجريبية من NIGHT CROWS في معرض تايبيه للألعاب 2024. وسيُقام المعرض في مركز تايبيه نانغانغ للمعارض في الفترة من 25 إلى 28 يناير.

يمكن الحصول على معلومات حول لعبة NIGHT CROWS على الموقع الرسمي.

المواقع المرجعية

الموقع الرسمي للعبة NIGHT CROWS:

عرض NEITH NFT "الليلة قادمة": .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :