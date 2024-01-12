صعود الأسهم اليابانية ومؤشر نيكي يسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها إلى مستويات قياسية في نهاية تعاملات الجمعة، في ظل تزايد توقعات إنهاء بنك اليابان إجراءات سياسته النقدية شديدة التيسير.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.5% إلى 35577 نقطة ليعزز مكاسبه الأسبوعية إلى 6.13%، ويسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 22 شهراً، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.46% إلى 2494 نقطة.
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واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 145.20 ين .
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712642
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