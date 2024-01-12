صعود الأسهم اليابانية ومؤشر نيكي يسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 6%

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت الأسهم اليابانية ارتفاعها إلى مستويات قياسية في نهاية تعاملات الجمعة، في ظل تزايد توقعات إنهاء بنك اليابان إجراءات سياسته النقدية شديدة التيسير.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.5% إلى 35577 نقطة ليعزز مكاسبه الأسبوعية إلى 6.13%، ويسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 22 شهراً، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.46% إلى 2494 نقطة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 145.20 ين .

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