المفوضية الأوروبية: 126 مليون يورو لدعم الموانئ في رومانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت المفوضية الأوروبية ، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها رومانيا بقيمة 126 مليون يورو لدعم الاستثمارات في الموانئ التي تواجه تدفقات تجارية متزايدة بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما يُسهل تدفق التجارة من وإلى أوكرانيا ويتماشى مع أهداف خطة عمل ممرات التضامن الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم – أن رومانيا أخطرتها بخططها لدعم الشركات النشطة في بعض الموانئ الرومانية للاستثمار في مرافق مناولة أو تخزين إضافية لمعالجة البضائع التي انحرفت عن طرق التجارة العادية بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا وانهيار طرق التصدير البحرية المباشرة لأوكرانيا، وسيستمر المخطط، الذي تبلغ ميزانيته 126 مليون يورو (أي حوالي 626 مليون ليو روماني)، حتى 31 ديسمبر 2024.
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وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح تصل إلى 10 ملايين يورو لشركات الخدمات اللوجستية العاملة في الموانئ البحرية والداخلية الرومانية الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي أو على قناة الدانوب بالبحر الأسود في مدن بورتا ألبا وميديا ونافوداري أو على قناة سولينا أو في موانئ كونستانتا التابعة ولا يمكن أن تتجاوز المساعدات الحد الأدنى من المبالغ التالية: 10 ملايين يورو لكل مستفيد وفجوة التمويل، أو 65% من التكاليف المؤهلة للمشروع، وفق البيان.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712641
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