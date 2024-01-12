المفوضية الأوروبية: 126 مليون يورو لدعم الموانئ في رومانيا

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية ، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها رومانيا بقيمة 126 مليون يورو لدعم الاستثمارات في الموانئ التي تواجه تدفقات تجارية متزايدة بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما يُسهل تدفق التجارة من وإلى أوكرانيا ويتماشى مع أهداف خطة عمل ممرات التضامن الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم – أن رومانيا أخطرتها بخططها لدعم الشركات النشطة في بعض الموانئ الرومانية للاستثمار في مرافق مناولة أو تخزين إضافية لمعالجة البضائع التي انحرفت عن طرق التجارة العادية بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا وانهيار طرق التصدير البحرية المباشرة لأوكرانيا، وسيستمر المخطط، الذي تبلغ ميزانيته 126 مليون يورو (أي حوالي 626 مليون ليو روماني)، حتى 31 ديسمبر 2024.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح تصل إلى 10 ملايين يورو لشركات الخدمات اللوجستية العاملة في الموانئ البحرية والداخلية الرومانية الواقعة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي أو على قناة الدانوب بالبحر الأسود في مدن بورتا ألبا وميديا ونافوداري أو على قناة سولينا أو في موانئ كونستانتا التابعة ولا يمكن أن تتجاوز المساعدات الحد الأدنى من المبالغ التالية: 10 ملايين يورو لكل مستفيد وفجوة التمويل، أو 65% من التكاليف المؤهلة للمشروع، وفق البيان.

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