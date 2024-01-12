وزير التموين: انطلاق معارض آهلاً رمضان منتصف فبراير المقبل لمدة شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن انطلاق معارض”أهلا رمضان” منتصف فبراير القادم وتستمر لمدة شهر.
وأوضح خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض اهلا رمضان أنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة ،بحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.
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وأشار المصيلحي إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض ،لزيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض“أهلا رمضان” بالمحافظات والمعرض الرئيسي ،وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
وأكد المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، مثنيا على على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.
وشدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من2 إلى 3 شهور فضلا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
من جانبه قال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال إن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض“أهلا رمضان” بعمل ركن/ جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلاً رمضان.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر“كوبونات” بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712640
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