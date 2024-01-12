وزير التموين: انطلاق معارض آهلاً رمضان منتصف فبراير المقبل لمدة شهر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي عن انطلاق معارض”أهلا رمضان” منتصف فبراير القادم وتستمر لمدة شهر.

وأوضح خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض اهلا رمضان أنه سيتم انشاء معرض رئيسي بكل محافظة ،بحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

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وأشار المصيلحي إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض ،لزيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض“أهلا رمضان” بالمحافظات والمعرض الرئيسي ،وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، مثنيا على على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

وشدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من2 إلى 3 شهور فضلا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

من جانبه قال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال إن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض“أهلا رمضان” بعمل ركن/ جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار اهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض اهلاً رمضان.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر“كوبونات” بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

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