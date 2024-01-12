بلينكن يزور سويسرا الاثنين المقبل للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سويسرا، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق 3 أيام للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي .
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته دافوس القادة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
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وأضافت الوزارة أن بلينكن سيؤكد ضرورة تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه شعب أوكرانيا والالتزام بالأمن عبر الأطلسي والنظام الدولي القائم على القواعد.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712639
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