بلينكن يزور سويسرا الاثنين المقبل للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سويسرا، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق 3 أيام للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي .

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته دافوس القادة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

وأضافت الوزارة أن بلينكن سيؤكد ضرورة تحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم تجاه شعب أوكرانيا والالتزام بالأمن عبر الأطلسي والنظام الدولي القائم على القواعد.

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