الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت قناة“الحرة الأمريكية” نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر يمنية أن هناك دوي انفجارات في محيط العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.
موضوعات متعلقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.