MENAFN - Al-Borsa News) أفادت قناة“الحرة الأمريكية” نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه مصادر يمنية أن هناك دوي انفجارات في محيط العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن المصدر: