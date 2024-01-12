بايدن: الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، إن الضربات التي استهدفت أهدافا حوثية في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي ـــ في تصريحات صحفية أوردتها قناة“الحرة الأمريكية” اليوم الجمعة ـــ أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لحماية شعبها وحماية التجارة العالمية إذا دعت الضرورة، موضحا أن أكثر من 50 دولة مختلفة تضررت جراء 27 هجوما نفذه الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر وأكثر من 2000 سفينة اضطرت لتحويل اتجاهها بسبب الهجمات.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

وقال إن الضربات الأخيرة على الحوثيين جاءت بعد تحركات دبلوماسية دولية لإدانة تهديد الملاحة في البحر الأحمر.





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