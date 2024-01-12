بايدن: الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن ، إن الضربات التي استهدفت أهدافا حوثية في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية.
وأضاف الرئيس الأمريكي ـــ في تصريحات صحفية أوردتها قناة“الحرة الأمريكية” اليوم الجمعة ـــ أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لحماية شعبها وحماية التجارة العالمية إذا دعت الضرورة، موضحا أن أكثر من 50 دولة مختلفة تضررت جراء 27 هجوما نفذه الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر وأكثر من 2000 سفينة اضطرت لتحويل اتجاهها بسبب الهجمات.
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وقال إن الضربات الأخيرة على الحوثيين جاءت بعد تحركات دبلوماسية دولية لإدانة تهديد الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712637
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