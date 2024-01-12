أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسعار النفط بنحو 2% بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد تنفيذ أمريكا وبريطانيا هجمات استهدفت أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.01% إلى 79.03 دولار للبرميل.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بايدن: الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.15% مسجلة 73.58 دولار للبرميل.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت أهدافا حوثية في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي ـــ في تصريحات صحفية أوردتها قناة“الحرة الأمريكية” اليوم الجمعة ـــ أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لحماية شعبها وحماية التجارة العالمية إذا دعت الضرورة، موضحا أن أكثر من 50 دولة مختلفة تضررت جراء 27 هجوما نفذه الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر وأكثر من 2000 سفينة اضطرت لتحويل اتجاهها بسبب الهجمات. وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الهجمات التي نفذها الحوثيون عرّضت الأفراد الأميركيين والبحارة المدنيين إلى الخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة.

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