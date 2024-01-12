أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قفزت أسعار النفط بنحو 2% بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد تنفيذ أمريكا وبريطانيا هجمات استهدفت أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.01% إلى 79.03 دولار للبرميل.
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كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.15% مسجلة 73.58 دولار للبرميل.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت أهدافا حوثية في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية.
وأضاف الرئيس الأمريكي ـــ في تصريحات صحفية أوردتها قناة“الحرة الأمريكية” اليوم الجمعة ـــ أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لحماية شعبها وحماية التجارة العالمية إذا دعت الضرورة، موضحا أن أكثر من 50 دولة مختلفة تضررت جراء 27 هجوما نفذه الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر وأكثر من 2000 سفينة اضطرت لتحويل اتجاهها بسبب الهجمات. وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الهجمات التي نفذها الحوثيون عرّضت الأفراد الأميركيين والبحارة المدنيين إلى الخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712636
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