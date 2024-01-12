Friday, 12 January 2024 05:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن

1/12/2024 4:17:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أسعار النفط بنحو 2% بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد تنفيذ أمريكا وبريطانيا هجمات استهدفت أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.01% إلى 79.03 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بايدن: الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.15% مسجلة 73.58 دولار للبرميل.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت أهدافا حوثية في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية.

وأضاف الرئيس الأمريكي ـــ في تصريحات صحفية أوردتها قناة“الحرة الأمريكية” اليوم الجمعة ـــ أن واشنطن لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لحماية شعبها وحماية التجارة العالمية إذا دعت الضرورة، موضحا أن أكثر من 50 دولة مختلفة تضررت جراء 27 هجوما نفذه الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر وأكثر من 2000 سفينة اضطرت لتحويل اتجاهها بسبب الهجمات. وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الهجمات التي نفذها الحوثيون عرّضت الأفراد الأميركيين والبحارة المدنيين إلى الخطر، كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة.

المصدر:

MENAFN12012024000202011048ID1107712636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث