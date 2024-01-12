أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع إقبال المستثمرين على حيازة الأصول الآمنة في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 1.24% إلى 2044.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.44% إلى 2037.87 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 1.96% إلى 23.15 دولار، في حين ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.22% إلى 921.17 دولار للأوقية.
وقال“كيلفن وونج” خبير تحليل أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن تركيز المستثمرين ينصب على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً للأوقية.
وأوضح“وونج” أن تباطؤ وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسية – يستبعد منه العناصر المتقلبة – في أمريكا إلى 3.9% خلال ديسمبر من 4% في نوفمبر، ساهم في دعم أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712635
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