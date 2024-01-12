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أسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

1/12/2024 4:17:19 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، مع إقبال المستثمرين على حيازة الأصول الآمنة في ظل تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 1.24% إلى 2044.20 دولار للأوقية في تمام الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.44% إلى 2037.87 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 1.96% إلى 23.15 دولار، في حين ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.22% إلى 921.17 دولار للأوقية.

وقال“كيلفن وونج” خبير تحليل أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن تركيز المستثمرين ينصب على التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي دفعت أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولاراً للأوقية.

وأوضح“وونج” أن تباطؤ وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الأساسية – يستبعد منه العناصر المتقلبة – في أمريكا إلى 3.9% خلال ديسمبر من 4% في نوفمبر، ساهم في دعم أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم.

المصدر:

MENAFN12012024000202011048ID1107712635

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