ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات أظهرت عودة الاقتصاد البريطاني إلى النمو في نوفمبر، مع استمرار مخاطر ركوده في الربع الأخير من العام الماضي، وبعد تصريحات إيجابية من رئيسة البنك المركزي الأوروبي حول مستقبل السياسة النقدية.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.92% إلى 477 نقطة في تمام الساعة 11:16 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى تعاملات الأمس عند أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.87% إلى 7642 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.93% إلى 16700 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.78% إلى 7445 نقطة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في نوفمبر، بعد انكماشه بنفس النسبة في أكتوبر، لكنه انخفض بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، الأمر الذي يرجح انزلاق اقتصاد المملكة المتحدة إلى ركود فني في الربع الأخير من 2023، حسبما جاء في تقرير اليوم.
وعلى صعيد آخر، قالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء مع قناة“فرانس 2” مساء أمس، إنها تعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروة ارتفاعها، وسوف تبدأ إجراءات الخفض في حالة التأكد من وصول التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.
المصدر:
MENAFN12012024000202011048ID1107712634
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