ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل عقب صدور بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات أظهرت عودة الاقتصاد البريطاني إلى النمو في نوفمبر، مع استمرار مخاطر ركوده في الربع الأخير من العام الماضي، وبعد تصريحات إيجابية من رئيسة البنك المركزي الأوروبي حول مستقبل السياسة النقدية.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.92% إلى 477 نقطة في تمام الساعة 11:16 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أنهى تعاملات الأمس عند أدنى مستوى له منذ 13 ديسمبر.

موضوعاتأسعار الذهب ترتفع مع تزايد إقبال المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أسعار النفط تقفز 2% مع بدء شن ضربات ضد أهداف الحوثيين باليمن بايدن: الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.87% إلى 7642 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.93% إلى 16700 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.78% إلى 7445 نقطة.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.3% في نوفمبر، بعد انكماشه بنفس النسبة في أكتوبر، لكنه انخفض بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، الأمر الذي يرجح انزلاق اقتصاد المملكة المتحدة إلى ركود فني في الربع الأخير من 2023، حسبما جاء في تقرير اليوم.

وعلى صعيد آخر، قالت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء مع قناة“فرانس 2” مساء أمس، إنها تعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروة ارتفاعها، وسوف تبدأ إجراءات الخفض في حالة التأكد من وصول التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%.

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