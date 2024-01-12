الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها لمزيد من الحروب

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN- نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله، اليوم الجمعة، إن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر“وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي”.
وأضاف الصفدي:“إسرائيل تدفع المنطقة برمتها لمزيد من الصراع والتوتر والحروب”.
واعتبر أن“المجتمع الدولي أمام مفترق إنساني، أخلاقي، قانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان والغطرسة الإسرائيلية ويحمي الأبرياء ويحمي صدقيته وأمن المنطقة، وإما أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء التطرف والكراهية والعنصرية في حكومته بجر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين”.
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