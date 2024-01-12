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الأردن: إسرائيل تدفع المنطقة برمتها لمزيد من الحروب

1/12/2024 4:14:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN- نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله، اليوم الجمعة، إن الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر“وانعكاسات ذلك على الوضع الإقليمي”.

وأضاف الصفدي:“إسرائيل تدفع المنطقة برمتها لمزيد من الصراع والتوتر والحروب”.

واعتبر أن“المجتمع الدولي أمام مفترق إنساني، أخلاقي، قانوني وأمني، فإما أن يتحمل مسؤوليته ويوقف العدوان والغطرسة الإسرائيلية ويحمي الأبرياء ويحمي صدقيته وأمن المنطقة، وإما أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء التطرف والكراهية والعنصرية في حكومته بجر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين”.



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