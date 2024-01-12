رئيس هيئة قناة السويس: تراجع إيرادات القناة 40% منذ بداية العام على أساس سنوي

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يوم الخميس إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.
وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
(رويترز)
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