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رئيس هيئة قناة السويس: تراجع إيرادات القناة 40% منذ بداية العام على أساس سنوي

1/12/2024 4:14:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يوم الخميس إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة إن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

(رويترز)


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