أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-
صعدت أسعار الطاقة والذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، عن تنفيذ هجمات ضد أهداف تتبع جماعة الحوثي في اليمن.
وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، أنه“ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.
وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.
وبحلول الساعة (03:30 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار بنسبة 2.4 بالمئة أو 2.1 دولار إلى 79.8 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وسط مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب.
في نفس الاتجاه، دفعت توترات اليمن إلى صعود أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.45 بالمئة أو 8.6 دولارات إلى 2037 دولارا للأونصة (الأوقية).
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