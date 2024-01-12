أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-صعدت أسعار الطاقة والذهب في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، عن تنفيذ هجمات ضد أهداف تتبع جماعة الحوثي في اليمن.

وفجر الجمعة، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ 10 دول، أنه“ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

وبحلول الساعة (03:30 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار بنسبة 2.4 بالمئة أو 2.1 دولار إلى 79.8 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 2.1 بالمئة إلى 3.2 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وسط مخاوف من تأثر إمدادات الطاقة عبر مضيق باب المندب.

في نفس الاتجاه، دفعت توترات اليمن إلى صعود أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.45 بالمئة أو 8.6 دولارات إلى 2037 دولارا للأونصة (الأوقية).



