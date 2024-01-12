المبادرة الوطنية تدين العدوان الغادر على اليمن

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / وجهت
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية للشعب اليمني الباسل و أدانت العدوان الغادر الذي شنته الولايات المتحدة و بريطانيا على اليمن
في ما يشكل خرقا جديدا للقانون الدولي و مبدأ سيادة الدول.
و قالت المبادرة في
بيان لها صباح اليوم ان الولايات المتحدة و بريطانيا تتحدثان عن عدم توسيع دائرة الصراع ثم تشن قواتها العسكرية اعتداء سافرا لا مبرر له على اليمن ، وهما تعرفان
تماما ان افضل سبيل لتأمين الملاحة في البحر الأحمر هي وقف حرب الإبادة الجماعية المجرمة التي تشنها حليفتهما إسرائيل على قطاع غزة بمشاركة و دعم الولايات المتحدة و بريطانيا في خرق واضح للأعراف و القوانين الدولية.
وأكدت المبادرة أن
رفض وقف اطلاق النار و الاستمرار في العدوان قطاع غزة يهدد بانفجار شامل لا تحمد عقباه في المنطقة بأسرها.
و قالت المبادرة ان عصر استعباد الشعوب و التسلط عليها ولى و انتهى و ما من قوة قادرة على قهر
إرادة و إصرار الشعبين الفلسطيني و اليمني على نيل الحرية والكرامة.
MENAFN12012024000205011050ID1107712598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.