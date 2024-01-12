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المبادرة الوطنية تدين العدوان الغادر على اليمن

1/12/2024 4:14:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / وجهت
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية للشعب اليمني الباسل و أدانت العدوان الغادر الذي شنته الولايات المتحدة و بريطانيا على اليمن
في ما يشكل خرقا جديدا للقانون الدولي و مبدأ سيادة الدول.

و قالت المبادرة في
بيان لها صباح اليوم ان الولايات المتحدة و بريطانيا تتحدثان عن عدم توسيع دائرة الصراع ثم تشن قواتها العسكرية اعتداء سافرا لا مبرر له على اليمن ، وهما تعرفان
تماما ان افضل سبيل لتأمين الملاحة في البحر الأحمر هي وقف حرب الإبادة الجماعية المجرمة التي تشنها حليفتهما إسرائيل على قطاع غزة بمشاركة و دعم الولايات المتحدة و بريطانيا في خرق واضح للأعراف و القوانين الدولية.

وأكدت المبادرة أن
رفض وقف اطلاق النار و الاستمرار في العدوان قطاع غزة يهدد بانفجار شامل لا تحمد عقباه في المنطقة بأسرها.

و قالت المبادرة ان عصر استعباد الشعوب و التسلط عليها ولى و انتهى و ما من قوة قادرة على قهر
إرادة و إصرار الشعبين الفلسطيني و اليمني على نيل الحرية والكرامة.

MENAFN12012024000205011050ID1107712598

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