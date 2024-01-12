خبير قانوني إسرائيلي: التحريض على الإبادة الجماعية في الحكومة واضح

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- يتزايد الإدراك في إسرائيل أن الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والأدلة التي تضمنتها الدعوى وجرى عرضها أمام المحكمة، أمس، جعلت جهات في إسرائيل تعترف بأنه يجري في إسرائيل تحريض فعلي وواسع على الإبادة الجماعية. فالتهمة المركزية في الدعوى هي أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والطلب المركزي هو أن تصدر المحكمة قرارا بوقف عمليات إسرائيل العسكرية في القطاع.

وعبر عن ذلك الخبير القانوني، مردخاي كرمنيتسر، في صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة. واعتبر أن إصدار المحكمة الدولية قرارا "ضد إسرائيل فقط، سيكبل أيدي إسرائيل ويبقي لحماس حيز عمل عدواني. وسيضع المحكمة في جانب المعتدي، وفي جانب الإبادة الجماعية والجرائم ضد البشرية، وضد ضحايا هجوم حماس في الماضي والحاضر والمستقبل. والأمر الأخطر، هو أنه ستضع (المحكمة الدولية) نفسها في جانب الخاطفين وضد المخطوفين، كبشر وضحايا جريمة خطيرة، وستسعى ضد الحق الطبيعي بالدفاع عن النفس".

وليس واضحا ماذا سيكون قرار المحكمة الدولية، التي ستستمع اليوم لرد إسرائيل على دعوى جنوب أفريقيا. وتصرّ إسرائيل على أن حربها على غزة هي ضد حماس، لكن الدعوى الجنوب أفريقية تؤكد أنها لا تمثل حماس وإنما تسعى إلى حماية المدنيين في القطاع ووقف عملية قتلهم، بعدما بلغ عدد القتلى حوالي 24 ألفا. وادعى كرمنيتسر أن دعوى جنوب أفريقيا حاولت "تغييب حماس".

إلا أن كرمنيتسر اعتبر أنه إذا أدانت المحكمة الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وأصدرت قرارا بوقف الحرب، "فإنها ستقف إلى جانب المعتدي وضد من يدافع عن نفسه، ولا تسمح للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه، وسيفقد قرار كهذه حقه بالوجود. ومحكمة العدل ستتحول إلى محكمة الظلم".

وأشار محللون إسرائيليون، في الأيام الماضية، إلى أن الضرر لإسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا بات حاصلا، مهما كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة، وأنه التصقت بإسرائيل وصمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهذه الوصمة تدعمها التقارير والمشاهد الرهيبة للقتل والدمار الهائل في القطاع التي تُنشر في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية حول العالم.

وعبر مسؤولون إسرائيليون في المجال القانوني عن أملهم بألا تصدر المحكمة قرار إدانة بارتكاب إبادة جماعية، ورجحوا أنها ستصدر قرارا مخففا. وعبر كرمنيتسر عن ذلك أيضا، مشيرا إلى أنه "لن يكون صائبا الكفاح ضد قرارات تهدف إلى ضمان إمدادات إنسانية إلى سكان غزة، وتفرض على إسرائيل واجب مكافحة التحريض على الإبادة الجماعية. وإذا أدت قرارات كهذه إلى سقوط الحكومة، فلن نرد ببكاء مرير".

وأضاف أن "المشكلة التي تقف إسرائيل أمامها في لاهاي هي نفسية بالأساس. فليس سهلا على مؤسسة قضائية أن تهدم المبادئ الأساسية التي تمنحها صلاحيات. وبنظرة مبسطة، بالنسبة لمن لا يعيش هنا وهو شخص أخلاقي، القتال يعتبر وضع ضار يفضل الامتناع عنه. ولهذا السبب بالذات، إسرائيل ملزمة أن تضع على رأس اهتمامها ضرورة منع قرارا بوقف القتال".

وشدد كرمنيتسر على وجود تحريض في إسرائيل على إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، الذي استعرضه الفريق القانوني الجنوب أفريقي بشكل واسع وبالتفصيل أمام المحكمة، أمس. "وهذه المصيبة جلبها على رؤوسنا، بشكل واسع أشخاص يتولون أرفع المناصب، بغبائهم وتعجرفهم وضعفهم الإنساني. والحكومة الإسرائيلية تتحمل أيضا مسؤولية هذا الفشل الذريع. والحد الأدنى الذي كان بالإمكان توقعه ولا يمكن تحقيقه، هو أن يضرب رئيس الحكومة على الطاولة ويوقف أصوات النشاز التي تدعو إلى إبادة جماعية. لأن رئيس الحكومة هو بين الموجهين لهذا النشاز".

ووصف نتنياهو حركة حماس وجنوب أفريقيا بأنهم "عماليق"، وهو وصف مستعار من الأساطير التوراتية لوصف أعداء يسعون إلى إبادة اليهود. ورأى كرمنيتسر بذلك "استخدام مسيء للديانة اليهودية من أجل شرعنة أخطر الفواحش باسمها. وينبغي اجتثاث هذا التديين في الجيش وخارجه من جذوره. والجيش لا يمكنه السماح لنفسه بالاستسلام لذلك من خلال تجاهله".

ولفت كرمنيتسر إلى النزعات والأفكار العنصرية المنتشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي. "ثمة أهمية لفحص ما إذا روح الجيش الإسرائيلي تصمد أمام الرياح الشريرة التي تهب ولا تزال تنبض في قلوب الجنود... وظهر في إسرائيل ضعف بكل ما يتعلق بطبيعتنا الإنسانية كمجتمع. كما أن الاحتلال والخنق على عنق غزة هو أساس النجاسة".

وأضاف أنه "جيد أن جنوب أفريقيا تغلغلت إلى وعينا. وإذا استمرينا في أن نكون رافضي سلام، وهذا يشمل أحزاب المعارضة، سينتهي بنا الأمر بطردنا من المدينة (المجتمع الدولي)، مثل نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في حينه".