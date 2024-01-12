بعد اقتحامه لنحو 7 ساعات.. تدمير واسع للبنية التحتية في مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- خلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي دمارا واسعا في البنية التحتية بمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، عقب اقتحامه لنحو 7 ساعات.

وشرعت طواقم الأشغال العامة وبلدية طولكرم، صباح اليوم الجمعة، بإزالة الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل بعض الشوارع، خاصة شارع نابلس الذي يعتبر المدخل الرئيسي للمخيم الذي يصل المدينة بقرى وبلدات وادي الشعير وباقي محافظات الضفة.

وقال رئيس قسم الطوارئ في بلدية طولكرم حكيم أبو صفية للوكالة الرسمية، إن ما تعرض له المخيم هذه المرة هو هجمة أوسع وأشمل، أحدثت خرابا أكبر في البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء، مضيفا أنه لا يوجد شارع داخل المخيم وأزقته إلا وطاله الدمار والتخريب.

وتابع أبو صفية أن طواقم البلدية والأشغال العامة توجهت مباشرة إلى المخيم فور انسحاب الاحتلال، وعملت على إزالة الأنقاض وفتح الطرقات وتأهيل بعض ما تم تخريبه.

وأدى تجريف البنية التحتية في المخيم إلى إلحاق أضرار بشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ما تسبب بانقطاعها بشكل كامل عن حاراته.

وقال مواطنون من المخيم لمراسلتنا، إن جرافات الاحتلال أغلقت العديد من مداخل المنازل في ساحة المخيم وأزقته بالسواتر الترابية والإسفلت بعد تجريف الشوارع بشكل متعمد، وحالت دون خروجهم من منازلهم، ووصفوا هذا الاعتداء بأنه الأقوى من حيث التدمير الواسع للبنية التحتية.

كما أصاب الرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال بكثافة وبشكل عشوائي، نوافذ وأبواب المنازل وممتلكات المواطنين ومحالهم التجارية، ما فاقم من معاناة المواطنين الذين تتعرض ممتلكاتهم في كل اقتحام لتدمير وتخريب وتفجير، الأمر الذي يكبدهم خسائر مادية فادحة.

وكانت قوات الاحتلال، ترافقها أربع جرافات، قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي ومخيم نور شمس الليلة الماضية، وقد استمر الاقتحام حتى ساعات فجر اليوم.

وتمركزت قوات الاحتلال عند دوار اكتابا شرق المدينة، حيث قامت جرافة عسكرية بوضع السواتر الترابية في محيط الدوار بعد تجريفه وتخريب الشارع الذي يصله بشارع حي الإسكان، قبل توجهها إلى شارعي نابلس والإسكان باتجاه مخيم نور شمس، الذي فرضت عليه حصارا مشددا من جميع الاتجاهات، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به.

وجرفت شارع نابلس المحاذي للمدخل الرئيسي للمخيم، وأغلقته بالسواتر الترابية، كما دمرت البسطات المقامة قرب المخيم.

وأغلقت جرافات الاحتلال شارع حارتي المحجر والسكة في محيط المخيم بالسواتر الترابية، وجرفت شارعي مقبرة الشهداء والمسلخ، واقتحمت ساحة وسط المخيم ودمرت البنية التحتية وممتلكات المواطنين فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البنايات ومنازل المواطنين في حارات المخيم وتحديدا المسلخ والدمج وجبلي الصالحين والنصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وأخضعت سكانها للاستجواب، وحولت المباني المرتفعة إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصتها، وعمدت إلى إحداث انقطاع وتشويش على خطوط الانترنت والاتصالات في المخيم، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على ارتفاع منخفض.