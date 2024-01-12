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الحوثيين: قتلى وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني وردنا قادم لا محالة

1/12/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبدالسلام "ردنا على العدوان الأميركي البريطاني قادم لا محالة."


وأضاف ان القوات المسلحة قامت برد أولي، ويوسعوا الرد في وقت قريب جدا ويواصلون استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إليها حتى انتهاء العدوان على غزة.


وتابع " لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر، وهناك فقط عدوان أميركي بريطاني وتواصلنا مع دول مشاركة في التحالف وأكدت لنا أنها لم تشارك في العدوان."


وأكد ان الموقف اليمني كان فاعلا، وهو ما دفع أميركا إلى إعلان تحالف ضدنا مشيرا إلى وجود قتلى وجرحى بسبب القصف الأميركي البريطاني ونعمل على حصرهم.


وختم " الذي عسكر البحر الأحمر يتحمل مسؤولية ونتائج ما يحدث ولم نسهدف أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل."


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