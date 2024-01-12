حزب الله يندد بالهجوم على اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ندد حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن.
وقال إن العدوان الأميركي يؤكد مرة جديدة أن واشنطن هي الشريك الكامل في المآسي والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة، وهي التي تعمل على دعم الاحتلال ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه، والاعتداء على كل من يقف لجانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
وشدد الحزب على أن هذا العدوان لن يفت في عضد اليمن، بل سوف يزيده قوة وعزيمة وشجاعة على مواجهته والدفاع عن نفسه وعلى مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة والعادلة.
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