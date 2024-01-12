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حزب الله يندد بالهجوم على اليمن

1/12/2024 3:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ندد حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن.


وقال إن العدوان الأميركي يؤكد مرة جديدة أن واشنطن هي الشريك الكامل في المآسي ‌‏والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعم الاحتلال ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه، والاعتداء على كل ‏من يقف لجانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم.


وشدد الحزب على أن هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضد اليمن، بل سوف يزيده قوة وعزيمة وشجاعة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة.‏


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