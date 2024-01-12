Friday, 12 January 2024 05:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين: مستعدون لتهدئة الوضع في البحر الأحمر

1/12/2024 3:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية إنها قلقة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.


وأكدت الوزارة أنها مستعدة لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.


MENAFN12012024000208011052ID1107712384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث