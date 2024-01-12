الصين: مستعدون لتهدئة الوضع في البحر الأحمر

الصين: مستعدون لتهدئة الوضع في البحر الأحمر
التاريخ
1/12/2024 3:11:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية إنها قلقة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
وأكدت الوزارة أنها مستعدة لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.
MENAFN12012024000208011052ID1107712384
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.