رئيس اتحاد التايكواندو: جائزة الإبداع الرياضي تعزز ريادتنا العالمية في دعم المواهب والأبطال

أكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، أن دولة الإمارات بنهج قيادتها الرشيدة في دعم ورعاية المبدعين، وتكريم المتميزين من الرياضيين، تعزز ريادتها العالمية، وتواصل مبادراتها النوعية التي تبهر العالم، من خلال جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتوجه الزيودي، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذا التقدير الرفيع للرياضيين، ورعايتهم وتحفيزهم لبلوغ المراكز الأولى، وتخصيص جائزة لهم بأرقى المعايير التي ساهمت في زيادة الشغف والاهتمام بتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى دور الجائزة في تحفيز الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامج مستقبلية لاستشراف المستقبل.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، البطل الإماراتي أحمد خالد العبدولي لاعب منتخب الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، على فوزه بالمركز الثاني ضمن فئة رياضي ناشئ إماراتي بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

وقال: بفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، ورعايته المستمرة لبرامجنا، نحقق الطموحات الوطنية في رفع علم الإمارات في المحافل العالمية، وحريصون على إرساء الاستراتيجيات التطويرية التي تقودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى، ورفع علم دولتنا الغالية في منصات التتويج الدولية.

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