مدربان عربيان فقط في كأس آسيا 2023

تكاد قوائم المدربين في بطولة كأس أمم آسيا 2023 المرتقبة، تخلو من المدربين العرب لولا الثنائي حسين عموتة ومكرم دبوب.

ويجلس المغربي عموتة على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الأردن منذ يونيو المنصرم، حيث خلف العراقي عدنان حمد.

ويمر النشامى (منتخب الأردن) بفترةٍ من تواضع النتائج مع ابن الـ 54 عامًا، حيث خاضوا 9 مباريات، تكللت واحدةٌ منها فقط بالانتصار، بينما تكبّدوا 6 هزائم، وتعادلوا مرةً.

أما المدرب العربي الثاني في البطولة من أصل 24 مدرباً، فيتواجد للمفارقة على رأس الإدارة الفنية للجارة فلسطين، التونسي دبوب الفدائيين منذ أبريل 2021، بعد أن كان قبل ذلك يشغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني.

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