كيبا يشعر بالقلق حول مستقبله في ريال مدريد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن حارس المرمى كيبا أريزيبالاغا يشعر بالقلق حول مستقبله في ريال مدريد.
قالت صحيفة ذا صن إن الحارس الإسباني متخوف من إمكانية عودته مجدداً إلى تشيلسي، إذ يلعب معاراً إلى "الملكي" حتى نهاية الموسم.
وأوضحت: "تعرض حارس مرمى "الميرنغي" لانتقادات بسبب ارتكابه عدداً من الأخطاء منذ عودته إلى إسبانيا، حيث إنه رغم فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 5-3 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، لكن كيبا متهم بارتكاب سلسلة من الأخطاء".
وأضافت: "اللاعب الدولي لعب مباراة واحدة فقط في الدوري الأسباني منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويُنظر إليه الآن على أنه حارس الفريق في مباريات الكأس".
وواصلت: "حل الحارس الأوكراني أندري لونين محل كيبا في التشكيلة الأساسية بعدما اعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي في "الليغا"، لذلك أصبح كيبا يشعر بالقلق بشأن تراجع شعبيته في النادي وإمكانية عودته إلى تشيلسي".
وذكرت: "أعلن أغلى حارس مرمى في العالم أنه كان ينوي ترك تشيلسي للأبد عندما وقع على الصفقة المؤقتة المفاجئة في الصيف الماضي، قبل وقت قصير من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي، ولكنه أصبح مطالباً بإثبات وجوده في النصف الثاني من الموسم ليتجنب سيناريو العودة غير المرغوب فيها إلى ستامفورد بريدج".
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