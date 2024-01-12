كيبا يشعر بالقلق حول مستقبله في ريال مدريد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت وسائل إعلام بريطانية أن حارس المرمى كيبا أريزيبالاغا يشعر بالقلق حول مستقبله في ريال مدريد.

قالت صحيفة ذا صن إن الحارس الإسباني متخوف من إمكانية عودته مجدداً إلى تشيلسي، إذ يلعب معاراً إلى "الملكي" حتى نهاية الموسم.





وأوضحت: "تعرض حارس مرمى "الميرنغي" لانتقادات بسبب ارتكابه عدداً من الأخطاء منذ عودته إلى إسبانيا، حيث إنه رغم فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني 5-3 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، لكن كيبا متهم بارتكاب سلسلة من الأخطاء".

وأضافت: "اللاعب الدولي لعب مباراة واحدة فقط في الدوري الأسباني منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ويُنظر إليه الآن على أنه حارس الفريق في مباريات الكأس".

وواصلت: "حل الحارس الأوكراني أندري لونين محل كيبا في التشكيلة الأساسية بعدما اعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي في "الليغا"، لذلك أصبح كيبا يشعر بالقلق بشأن تراجع شعبيته في النادي وإمكانية عودته إلى تشيلسي".

وذكرت: "أعلن أغلى حارس مرمى في العالم أنه كان ينوي ترك تشيلسي للأبد عندما وقع على الصفقة المؤقتة المفاجئة في الصيف الماضي، قبل وقت قصير من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي، ولكنه أصبح مطالباً بإثبات وجوده في النصف الثاني من الموسم ليتجنب سيناريو العودة غير المرغوب فيها إلى ستامفورد بريدج".