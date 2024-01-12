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سجل مميز لمدرب منتخب الإمارات ضد خصوم الأبيض في آسيا

1/12/2024 2:40:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يمتلك باولو بينتو المدرب الحالي لمنتخب الإمارات، خبرةً تدريبيةً سابقةً ضد معظم خصوم الأبيض في المجموعة الثالثة من كأس آسيا 2023.

وكانت القرعة أوقعت منتخب الإمارات في مجموعةٍ تضم شقيقه الفلسطيني، ومنتخب إيران وهونغ كونغ، وتؤكد السجلات بأن بينتو الذي سبق له قيادة منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية، لم يواجه الفدائيين من قبل على مدار مسيرته التدريبية.

وعلى الجانب الآخر، خاض ابن العاصمة لشبونة ما يصل إلى 5 تجارب ضد كلٍ من المنتخب الإيراني القوي، ومنتخب هونغ كونغ، حينما كان مدرباً لكوريا الجنوبية، دون أن يتكبّد أي خسارة.

واصطدم بينتو في مشواره التدريبي بإيران 3 مرات، تعادل ذهابًا وخسر إيابًا في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتقابل منتخب كوريا الجنوبية مع إيران في مباراةٍ وديةٍ قبل ذلك، انتهت بالتعادل 1/1.
أما منتخب هونغ كونغ، فواجه كوريا الجنوبية مرتين حينما كان بينتو على رأس الإدارة الفنية للأخير، ولم يعاني للتفوق عليه بنتيجة 2-0 و3-0.

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