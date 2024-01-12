بلدية دبي تحصد 11 جائزة ريادية في الربع الأخير من 2023

حصدت بلدية دبي 11 جائزة ريادية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023، توّجت جهودها ومبادراتها ومشاريعها المتميزة في قطاعات ومجالات حيوية متعددة شملت التخطيط الحضري وجَودة الحياة، وترخيص وتنظيم المباني وقطاع البناء والتشييد، والصحة والسلامة، وتعزيز التحول الرقمي في مجال العقود والمشتريات وسلاسل التوريد وإدارة المشاريع، إضافةً إلى جهودها في تعزيز سعادة المتعاملين.

وتجسّد الجوائز التي حصدتها البلدية محاور عملها الاستراتيجية في بناء أنظمة عمل رقمية وتنافسية، وتطوير منظومة ابتكار رقمية متقدمة ورائدة، والتركيز على التخطيط الحضري المستدام لأفضل جَودة حياة وتطوير قطاع بناء ذكي ومتقدم عالمياً في إمارة دبي، إضافةً إلى إسعاد الناس عبر تطوير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعاتهم، وضمان استدامة البيئة والصحة والغذاء لتسهم في مجملها بجعل دبي أكثر ريادةً وجاذبيةً وجَودةً للحياة.

إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة

نالت بلدية دبي الفئة الذهبية في التصميم الحضري من جوائز تصميم المستقبل العالمية "Global Future Design Awards"، وذلك عن مبادرة الحي المتكامل لتصميم مركز الخدمات في منطقة العوير الأولى، والهادف إلى تلبية الاحتياجات الخدمية المستقبلية لتحقيق مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية بما يعزز من جَودة الحياة ورفاهية حياة السكان.

كما فازت بفئة التخطيط والتصميم من جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية (SCAHSA)، وذلك عن مبادرة الخطة الإطارية لتطوير المناطق الريفية، الرامية إلى الحفاظ على طبيعة المناطق الريفية، وتوفير الخدمات والمرافق والاحتياجات اللازمة لأهالي المناطق وزوارها.

ترخيص المباني

وحصلت بلدية دبي على المركز الأول في جائزة المؤسسة المبتكرة في مجال البناء لهذا العام ضمن "جوائز معرض الخمسة الكبار"، وذلك عن مبادرة مشاريع بلدية دبي في مجال الابتكار في البناء، والتي تهدف إلى تطوير خدمات وتطبيقات البلدية وفقاً لأحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد.

الصحة والسلامة

ونالت بلدية دبي المركز الأول في "الجائزة العربية لمكافحة التدخين"، وذلك عن فئة أفضل تشريعات، نتيجةً لجهودها في مكافحة التبغ وتنظيم التدخين في الإمارة، عبر إعداد وتنفيذ برنامج متكامل لمكافحة التبغ وتنظيم عملية التدخين، وضمان الشمولية في تنفيذ أحكام وضوابط القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية.

ونفذت البلدية منذ عام 2021 أكثر من يقارب 36 ألف زيارة للرقابة والتفتيش على التبغ ومنتجاته والسلع المرتبطة بها المتداولة في السوق المحلي، والأماكن المخصصة للتدخين، وضمان مطابقة منتجات التبغ المتداولة للمواصفات المعتمدة في الدولة، ومدى التزام المؤسسات بالاشتراطات المعتمدة.

إسعاد المتعاملين

وفازت بلدية دبي بالمركز الأول من "الجائزة العالمية للتحسين المستمر" عن فئة السعادة والمشاركة، وذلك عن مبادرة تحسين تجربة المتعاملين وخفض الجهد، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لتسريع التعافي وتعزيز تنافسية دبي في مجال الاقتصاد والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل المدن في ممارسة الأعمال، إضافةً إلى ترجمة توجهات حكومة دبي بتخفيض الاشتراطات الحكومية بنسبة 30%.

وتهدف المبادرة إلى تقليل الجهد وخفض تكاليف ممارسة الأعمال والمطابقة والامتثال لاشتراطاتها من المستثمرين، واستكمال جهود التحول نحو القنوات الحكومية المشتركة، وتحقيق رؤية 360 للخدمات الحكومية.

كما نالت البلدية المركز الأول من "جائزة الأفكار العربية الدولية" عن فئة إسعاد المتعاملين، وذلك عن مبادرة "صوت المتعامل"، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر بين قيادات البلدية مع المتعاملين والمستثمرين في إمارة دبي، وإشراكهم في تطوير وتحسين الخدمات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم.

العقود والمشتريات

وحصدت بلدية دبي "جائزة مستقبل التوريد" عن فئة الابتكارات في تقييم أداء الموردين، وذلك عن مبادرة "رقمنة تقييم أداء الموردين"، بفضل تبني تقنيات التحول الرقمي المبتكرة، وأتمتة العمليات الروبوتية والمهام المتكررة، دون الحاجة إلى تدخل بشري في عملية التقييم، والتي تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرة التنافسية لبلدية دبي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي وتعزيز مكانتها عاصمةً رقميةً عالميةً.

كما حصلت على فئة جائزة الاستخدام المتميز للتكنولوجيا من "جوائز المستثمرين في الناس"، وذلك عن مبادرة التحول الرقمي في المشتريات، والتي تهدف إلى مواكبة التوجهات الحكومية في تطبيق أفضل الحلول التقنية في مجال الشراء والتعاقد، وتسهيل إجراءات العمل وفقاً للأجندة الوطنية والأهداف الاستراتيجية للبلدية بتقديم حلول نوعية ومبتكرة للخدمات التعاقدية والشرائية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

إدارة المشاريع

ونالت بلدية دبي المركز الأول عالمياً عن فئة قائد العام في مجال مكتب إدارة المشاريع ضمن جوائز مكاتب إدارة المشاريع العالمية PMO Global Awards، حيث حازت هبة بلال الشحي، مدير مكتب إدارة المشاريع في بلدية دبي على اللقب.

وتعزز الجائزة من الجهود الريادية والاحترافية لبلدية دبي في مجال إدارة المشاريع ونموذجها التنموي المتميز وتحقيق موقع متقدم في الريادة المؤسسية ضمن مؤسسات حكومة دبي والإمارات والعالم، خصوصاً وأنها حازت سابقاً على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم لسنتين متواليتين حيث حازت على اللقب في عام 2022، من "معهد إدارة المشاريع العالمي"، وفي عام 2021 ضمن جوائز "PMO" العالمية من التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع.

التميز والمعرفة

وفازت بلدية دبي بجائزة المؤسسة المعرفية الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم ضمن جوائز مايك العالمية "Global MIKE Award"، وذلك كونها مؤسسة رائدة في مجال إدارة المعرفة والابتكار بعد أن أظهرت مستويات نضج عالية في كافة المعايير، أبرزها؛ منظومة الابتكار والمعرفة، وإطار إدارة المعرفة وأنشطة التبادل المعرفي، ونشر ثقافة الابتكار والمعرفة والمشاريع والخدمات الابتكارية التي عززت في مجملها من الريادة المؤسسية لبلدية دبي عالمياً.

تقنية المعلومات

وتُوّجت بلدية دبي بالمركز الأول في فئتين من "جائزة الابتكار الرقمي"، الأولى حول فئة مشروع المدينة الذكية لهذا العام، عن مشروع مراقبة الانبعاثات الناجمة من الزيوت والشحوم والوقود وتجنب تصريفها في نظام الصرف الصحي، والذي وظف تقنيات إنترنت الأشياء ومع الربط بمنصة البيانات الضخمة وأدوات التحليل لعرض القراءات على لوحة المعلومات.

أما الفئة الثانية فهي فئة مشروع التقنيات الناشئة، وذلك عن مشروع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل طلبات الشركات لجمع النفايات والمساعدة في الموافقة على اعتماد طلبات الشركات.

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