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تسلا تخفض أسعار طرازين من سياراتها في الصين

1/12/2024 2:40:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خفضت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أسعار الطرازين اللذين تنتجهما في الصين، لتفسح المجال أمام مزيد من التخفيض، في ظل تباطؤ نمو أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وذكرت تسلا عبر موقعها الرسمي أنه تم تخفيض السعر المبدئي للطراز موديل 3 بنسبة 9ر5% ليصل إلى 245 ألف و900 يوان (34 ألف و300 دولار)، وخفض سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدام موديل واي بنسبة 8ر2% ليصل سعرها المبدئي إلى 258 الف و900 يوان، بدلا من 266 ألف و400 يوان.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه الخطوة سوف تفرض مزيدا من الضغوط على منافسي تسلا لخفض أسعارهم، بعد أن أطلقت الشركة الأمريكية العملاقة حملة تخفيضات مطولة اعتبارا من يناير 2023، مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح، وأرغم منافسين محليين مثل تشيبنج وبي.واي.دي، وآخرين عالميين مثل فولكسفاجن إلى خفض أسعارهم للحفاظ على حصصهم السوقية.

ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين مزيدا من التباطؤ في 2024، للعام الثاني على التوالي، في ظل تأثر المستهلكين بضعف معدلات التعافي الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أيضا ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في الصين بنسبة 25% هذا العام لتصل إلى 11 مليون سيارة، مقابل زيادة نسبتها 36% عام 2023 و96% عام 2022.

وانتجت تسلا 81ر1 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2023، وتم شحن أكثر من نصف هذه الكمية من مصنع تسلا في مدينة شنغهاي الصينية، بحسب بلومبرج.

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