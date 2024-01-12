كأس آسيا.. السعودية تتصدر العرب في عدد الألقاب

شهدت بطولة كأس آسيا، على مدار 68 عاماً منذ نسختها الأولى عام 1956 بهونغ كونغ، الكثير من المتغيرات والأحداث والمنافسات التي أقيمت فيها البطولة القارية على مدار 17 نسخة.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات النسخة 18، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، بعد الزيادة الأخيرة منذ النسخة الماضية في 2019.

وعلى مدار النسخ الـ 17 السابقة، فاز بلقب كأس آسيا 9 منتخبات، هي منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس آسيا (4 مرات)، يليه كل من السعودية وإيران وكل منها 3 مرات.

ووصل عدد إجمالي الألقاب العربية في تاريخ البطولة القارية إلى 6 ألقاب، بنسبة 35.2 %، آخرها لقب عام 2019، وفاز به منتخب قطر.

واستضافت الدول العربية البطولة 6 نسخ، فازت فيها المنتخبات العربية باللقب 4 مرات، بداية من نسخة 1980 في الكويت وفاز بلقبها المنتخب الكويتي، ثم نسخة عام 1988 بقطر وفاز بلقبها منتخب السعودية، ونسخة عام 1996 بالإمارات وفاز بلقبها منتخب السعودية أيضاً.

وفي لبنان عام 2000 انتزع منتخب اليابان اللقب، بفوزه على منتخب السعودية في النهائي 1-0، وكانت المرة الأولى التي يفوز بالبطولة منتخب غير عربي من الملاعب العربية.

وفي قطر عام 2011 فاز منتخب اليابان أيضاً باللقب، وفي عام 2019 بالإمارات فاز منتخب قطر.

والمرتان اللتان فاز بلقبهما منتخب عربي خارج الملاعب العربية كانتا في نسختي عام 1984 بسنغافورة وفاز بها منتخب السعودية، وفي عام 2007 التي أقيمت بالمشاركة بين إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وفاز بها منتخب العراق.

وستكون النسخة الجديدة هي رقم 7 على الملاعب العربية على مدار تاريخ البطولة.

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