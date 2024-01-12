أحمد بن حمدان: جائزة الإبداع الرياضي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً راسخاً في إطلاق مبادرات نوعية هدفها الوصول إلى مستقبل مستدام في مختلف المجالات، وتمكين الرياضيين بالقدرات المتميزة، وتحفيز المبدعين من جميع أنحاء العالم، بإطلاق جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.
وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، على هذه المبادرة العالمية والمبتكرة، والتي ترسخ الإبداع كقيمة كبيرة في نفوس الرياضيين، وتقودهم إلى التميز والتنافسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، إن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تهدف لتمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وترسخ مفهوم الإنجاز والمراكز الأولى في مختلف الرياضات.
وأضاف " تعزز هذه الجائزة المرموقة الابتكار والإبداع كمنهج حقيقي للتميز والتطوير من خلال تشجيع المؤسسات الرياضية المختلفة، وتحفيز الرياضيين، وحثهم على مضاعفة الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".
وتقدم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان بالتهنئة إلى الفائزين من أبناء دولة الإمارات في مختلف الفئات على تميزهم وإبداعهم، كما هنأ جميع الفائزين من مختلف أنحاء العالم على تتويجهم بالجوائز.
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