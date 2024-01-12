أحمد بن حمدان: جائزة الإبداع الرياضي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

أكد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن القيادة الرشيدة أرست نهجاً راسخاً في إطلاق مبادرات نوعية هدفها الوصول إلى مستقبل مستدام في مختلف المجالات، وتمكين الرياضيين بالقدرات المتميزة، وتحفيز المبدعين من جميع أنحاء العالم، بإطلاق جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، على هذه المبادرة العالمية والمبتكرة، والتي ترسخ الإبداع كقيمة كبيرة في نفوس الرياضيين، وتقودهم إلى التميز والتنافسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، إن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تهدف لتمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وترسخ مفهوم الإنجاز والمراكز الأولى في مختلف الرياضات.

وأضاف " تعزز هذه الجائزة المرموقة الابتكار والإبداع كمنهج حقيقي للتميز والتطوير من خلال تشجيع المؤسسات الرياضية المختلفة، وتحفيز الرياضيين، وحثهم على مضاعفة الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".

وتقدم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان بالتهنئة إلى الفائزين من أبناء دولة الإمارات في مختلف الفئات على تميزهم وإبداعهم، كما هنأ جميع الفائزين من مختلف أنحاء العالم على تتويجهم بالجوائز.

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