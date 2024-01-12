خالد بن حميد القاسمي: جائزة الإبداع الرياضي منصة عالمية لتحفيز المبدعين والمتميزين

أكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بقيمها التحفيزية والتنافسية تمثل منصة متكاملة لتأسيس استراتيجيات مستقبلية للاتحادات الرياضية من شأنها الارتقاء بقدرات الرياضيين، وإلهامهم لتطوير مهاراتهم وصولاً إلى المنجزات المتميزة في البطولات القارية والدولية.

وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي، إن الجائزة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اكتسبت زخماً قوياً من واقع النجاح الذي حققته في دوراتها السابقة، ورسخت المكانة الرفيعة والعالمية لدولة الإمارات في تصميم المبادرات المبتكرة التي تسهم في إرساء أفضل الممارسات، لاستدامة التميز في المجالات الرياضية المختلفة.

وأضاف: فخورون بالرؤى الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على غرس ثقافة التميز في نفوسنا، لأنها تمثل منطلقاً للطموحات الرياضية الوطنية في المحافل الخارجية، كما أن الجائزة بمضمونها العالمي ترسخ المبادئ الداعمة لنشر ثقافة التميز، وتؤكد النهج المستدام لدولة الإمارات في تقديم المبادرات النوعية التي تستشرف المستقبل.

وتوجه الشيخ خالد بن حميد القاسمي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بمناسبة فوزه بجائزة "الشخصية الرياضية الإماراتية"، مشيداً بدوره الكبير في التطوير الرياضي بإمارة عجمان، وإطلاق مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم، كما هنأ جميع الفائزين من دولة الإمارات والدول الأخرى على تميزهم وإبداعهم الرياضي في مختلف المجالات.

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