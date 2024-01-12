خالد بن حميد القاسمي: جائزة الإبداع الرياضي منصة عالمية لتحفيز المبدعين والمتميزين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بقيمها التحفيزية والتنافسية تمثل منصة متكاملة لتأسيس استراتيجيات مستقبلية للاتحادات الرياضية من شأنها الارتقاء بقدرات الرياضيين، وإلهامهم لتطوير مهاراتهم وصولاً إلى المنجزات المتميزة في البطولات القارية والدولية.
وقال الشيخ خالد بن حميد القاسمي، إن الجائزة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اكتسبت زخماً قوياً من واقع النجاح الذي حققته في دوراتها السابقة، ورسخت المكانة الرفيعة والعالمية لدولة الإمارات في تصميم المبادرات المبتكرة التي تسهم في إرساء أفضل الممارسات، لاستدامة التميز في المجالات الرياضية المختلفة.
وأضاف: فخورون بالرؤى الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، وحرصها على غرس ثقافة التميز في نفوسنا، لأنها تمثل منطلقاً للطموحات الرياضية الوطنية في المحافل الخارجية، كما أن الجائزة بمضمونها العالمي ترسخ المبادئ الداعمة لنشر ثقافة التميز، وتؤكد النهج المستدام لدولة الإمارات في تقديم المبادرات النوعية التي تستشرف المستقبل.
وتوجه الشيخ خالد بن حميد القاسمي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بمناسبة فوزه بجائزة "الشخصية الرياضية الإماراتية"، مشيداً بدوره الكبير في التطوير الرياضي بإمارة عجمان، وإطلاق مربط عجمان للخيول الذي يعد من أهم المرابط على مستوى العالم، كما هنأ جميع الفائزين من دولة الإمارات والدول الأخرى على تميزهم وإبداعهم الرياضي في مختلف المجالات.
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