أسعار النفط ترتفع 2% بعد الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة اليوم الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش.
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