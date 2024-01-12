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أسعار النفط ترتفع 2% بعد الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن

1/12/2024 2:40:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة اليوم الجمعة مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 0154 بتوقيت جرينتش.

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