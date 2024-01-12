المصرف المركزي يُلغي ترخيص شركة الأولى للوساطة التأمينية

ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة الأولى لوسطاء التأمين العاملة في دولة الإمارات وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.

تأتي العقوبة بناءً على قرار المصرف المركزي، نتيجة عدم التزام الشركة بمتطلبات المادة (9) في نظام وساطة التأمين.

ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.



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