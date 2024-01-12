اعتماد منظومة جديدة لمراجعة درجات امتحانات طلبة المدارس

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي منظومة جديدة لإرساء نظام واضح لآلية مراجعة درجات الامتحانات، فضلاً عن تحقيق المصداقية من خلال تجديد معايير طلب مراجعة الدرجات وترسيخ إجراءاته الواضحة، والتي تتماشى مع تشريعات الحكومة الاتحادية وأنظمتها وتطلّعاتها، وجاء ذلك تزامناً مع إعلان نتائج الفصل الدراسي للعام الأكاديمي الجاري 2023 - 2024.

ووفقاً لدليل آلية طلب مراجعة الدرجات الصادر مؤخراً عن المؤسسة تم تحديد 8 أنواع من الطلبات تستثنى من قرار مراجعة الدرجات والتي تتمثل في طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين ((A)) و ((B)) والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة.

كما يستثنى طلبات الترفيع بعد الرسوب، وكذلك طلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65 % من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الثالث، وكذلك يستثنى الطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدّمة في أنظمة ومناهج أخرى، وحالات السلوك والغش.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تنظيم عملية مراجعة درجات الاختبارات المركزية وحوكمتها من خلال بناء إطار شامل لمراجعة الدرجات وإعداد ضوابطه وإجراءاته وتشريعاته وفق منظومة تتألف من أربعة محاور هي بيان طلب مراجعة الدرجات، المهام والصلاحيات، ومخطط سير العمليات، ومعايير التقدم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، البرمجة الزمنية لاستقبال طلبات مراجعة الدرجات.

وحددت المؤسسة معايير التقدم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، وهي تشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة ((A)) من المواد الدراسية.

كما تشمل معايير التقدّم أربع فئات هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية ((تكييف ومواءمة)) أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

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