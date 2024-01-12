إصابة شاب واعتقال اثنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال السيلة الحارثية

إصابة شاب واعتقال اثنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال السيلة الحارثية
التاريخ
1/12/2024 2:24:26 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أصيب شاب واعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.
وذكرت مصادر أمنية، أن شابا أصيب بالرصاص في ساقه، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الاقتحام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المحامي علاء عدنان سعيد اعبيدي، والشاب محمد حامد زيود، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما .
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