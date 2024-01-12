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إصابة شاب واعتقال اثنين آخرين خلال اقتحام الاحتلال السيلة الحارثية

1/12/2024 2:24:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أصيب شاب واعتقل اثنان آخران، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، أن شابا أصيب بالرصاص في ساقه، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الاقتحام، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المحامي علاء عدنان سعيد اعبيدي، والشاب محمد حامد زيود، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتحطيم محتوياتهما .


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