الطقس: أجواء باردة وماطرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما وباردا وماطرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الامطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ الى غائم جزئي وبارداَ وماطراً في جميع المناطق وخلال ساعات الليل تضعف فرصة سقوط الامطار، خاصة على المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط الامطار المصحوبة بعواصف رعدية احيانا على المناطق الشمالية وتمتد الى بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر

مائج.

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما باردا وماطرا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق وتكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

