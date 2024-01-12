أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا سلسلة من الضربات الانتقامية يوم الخميس ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وقال بايدن:“اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية – بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا – بنجاح ضربات ضد العديد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد الممرات المائية الأكثر حيوية في العالم للخطر”.

وأكد بايدن أنّ الضربات جاءت“ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة” في البحر الأحمر، مضيفا أنّ الهجمات تهدد الأفراد الأمريكيين والمدنيين والتجارة في المنطقة.

وأضاف أنّ“الإجراء الدفاعي اليوم يأتي في أعقاب هذه الحملة الدبلوماسية واسعة النطاق والهجمات المتصاعدة التي يشنها المتمردون الحوثيون ضد السفن التجارية”.

وقال“هذه الضربات المستهدفة هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة والشركاء لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد أهم الطرق التجارية في العالم”.

وأضاف بايدن” لن أتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية”.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 12 غارة على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن في وقت متأخر من يوم الخميس (صباح الجمعة بتوقيت اليمن) ، بعد يومين من رفض جماعة الحوثي إنذارا لوقف هجماتها على السفن التي تعبر البحر الأحمر بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت الولايات المتحدة إن الضربة التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية كانت تهدف إلى الحد من قدرة الحوثيين على مواصلة حملتهم وإعاقة الغارات التي تشنها الجماعة على السفن.

وقالت جماعة الحوثي مراراً

إنّ

الهجمات جاءات رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقد أسفرت هذه الهجمات عن تعطيل حركة الغاز والنفط والخدمات عبر مضيق باب المندب وأجبرت بعض الناقلات على تحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وأفاد مسؤولون حوثيون بوقوع انفجارات ضخمة في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار، وألقوا باللوم فيها على“العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن”.

وقال نصر الدين أمير، المسؤول الحوثي،:“هذا عدوان وحشي”. وأضاف:“سيدفعون ثمنها بلا شك، ولن نتراجع عن موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني مهما كان الثمن”،

حسبما ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال”.

وبحسب ما ورد، جاءت الضربة مصحوبة بالكثير من التحذيرات المسبقة، حيث أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الحلفاء، قبل أسبوع،

ما يرقى إلى مستوى الإنذار النهائي للجماعة

لوقف هجماتها على الشحن الدولي . لكن في وقت مبكر من يوم الخميس، أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن سقط في الماء على مرمى البصر من سفينة تجارية، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية.

وتحسبًا لرد أمريكي، نقلت قوات الحوثيين بعض الأسلحة والمعدات وحصنت البعض الآخر، وخزنت الصواريخ في مخابئ بمدينة صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية، حسبما قال مسؤول دفاع أمريكي وشخص مقرب من الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، غادرت سفينة تجسس إيرانية البحر الأحمر في وقت مبكر من يوم الخميس متجهة إلى بندر عباس، والتي قال مسؤولون أمنيون سابقًا إنها من المرجح أن تكون مستهدفة لدورها في مساعدة الحوثيين في هجماتهم على السفن، وفقًا لشركة استشارات الشحن تانكر تراكرز.

وقال مسؤولون أمنيون ومستشارون غربيون في وقت سابق إن إدارة بايدن والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة كانا مترددين في الرد بقوة شديدة على الحوثيين خشية أن يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دعم الجماعة من طهران.

وقال مسؤولو دفاع أمريكيون إن الضربة كانت تهدف إلى الضغط على الحوثيين للتوقف عن هجماتهم دون إثارة المزيد من الصراعات في منطقة مضطربة بالفعل، وفقاً لصحيفة“وول ستريت جورنال”.

لكن المسؤولين الأمريكيين توقعوا أن الحوثيين قد يستمرون في ضرب السفن بعد فترة وجيزة من الضربات الأمريكية للإشارة إلى أنه لن يتم ردعهم ويستمرون في تشكيل تهديد للسفن المبحرة في البحر الأحمر.

وزعمت صحف أمريكية أن العديد من الإيرانيين المقيمين في تركيا قدموا معلومات استخباراتية عن السفن المرتبطة بإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، استولت إيران أيضًا على ناقلة تديرها اليونان قالت إنها سمحت للولايات المتحدة بالاستيلاء على نفطها العام الماضي.

وقال محمد الفرح، وهو مسؤول كبير في جماعة الحوثي، إن الهجمات على السفن التجارية والعسكرية قد تستمر لسنوات إذا“هاجمت أمريكا اليمن الليلة” حتى لو“أوقفت العدوان على غزة”.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2.3% في لندن. ولم تتغير أسعار النفط الخام نسبيًا منذ بدء هجمات الحوثيين في نوفمبر.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون في اليمن في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي أطلقتها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام امريكية.

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

وقال قيادي في جماعة الحوثي إن غارات استهدفت عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكتب القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى على منصة إكس“‏العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار”.

وقال نائب” وزير الخارجية” بحكومة صنعاء حسين العزي إن اليمن تعرض لهجوم“عدواني واسع” من سفن وغواصات وطائرات أمريكية وبريطانية وعلى واشنطن ولندن الاستعداد لدفع الثمن باهظا”.

وقال العزي في تغريدة على منصة“إكس” ليل الخميس/الجمعة:“تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أمريكية وبريطانية، وبلا شك سيتعين على أمريكا وبريطانيا الاستعداد لدفع الثمن باهظا وتحمل كافة العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر”.

وكان عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم قد أعلن“استهداف” بوارج أمريكية بريطانية في البحر الأحمر، رداً على الغارات التي نفذتها واشنطن ولندن على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وقال القحوم في تغريدة على منصة“إكس” ليل الخميس/الجمعة:“لم يتأخر الرد اليمانيّ الآن القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر وحرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية.. والقادم أعظم”.

فيما أعلنت قناة المسيرة التابعة للجماعة الحوثيين في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني ليل الخميس/ الجمعة عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ”عدوان أمريكي”.

من جانبها، ذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن“الطيران الأمريكي والبريطاني شن غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار”.

السعودية تدعو إلى“ضبط النفس” وتشدد على“أهمية الاستقرار” في البحر الأحمر

وفي سياق متصل، أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها اليمن.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس):“تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية”.

وتابع البيان“وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.

أستراليا تقول إنها قدمت دعما خلال الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، اليوم الجمعة، إن أستراليا قدمت دعما للأفراد العسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الضربات التي شنها البلدان ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن.

اليابان تقول إنها تدعم التحركات الأمريكية والبريطانية لتأمين الملاحة

وقال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني للصحافيين، اليوم الجمعة، إن اليابان تدعم تحركات الولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين العبور الآمن للسفن بالقرب من شبه الجزيرة العربية.

وتابع للصحافيين أن اليابان تندد بتصرفات القوات الحوثية التي تنتهك حرية عبور السفن في المنطقة.



