واشنطن بوست: اليمين الإسرائيلي يقوّض أجندة بايدن في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطنPNN- خلال جولته في عواصم الشرق الأوسط، نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسائل من نظرائه العرب إلى المسؤولين في إسرائيل، تحثهم على خفض كثافة العمليات العسكرية في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

الصحيفة ذكرت أن هذه الجهود لم تنجح في الحد من المخاوف بشأن اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا، لاسيما مع تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومليشيات حزب الله.

واستعرضت "واشنطن بوست"، في تقرير لها، ما وصفتها بالمناورة الدبلوماسية المعقدة التي تقوم بها الولايات المتحدة، للموازنة بين دعم الحرب الإسرائيلية على حركة حماس، والحاجة إلى معالجة مخاوف المدنيين الفلسطينيين والقادة العرب على حد سواء.

في الأثناء، ترسم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناريو اليوم التالي للحرب الذي يشتمل على مشاركة وانخراط فاعلين من جيران إسرائيل العرب في مستقبل غزة، وعودة الحكم الإداري الفلسطيني إلى القطاع، مع استبعاد حركة حماس تمامًا، إلى جانب إحياء المسار السياسي لحل الدولتين، بحسب التقرير، الذي أشار إلى أن أحزاب التيار اليميني المتشدد في حكومة الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية، تقف عائقًا في طريق تحقيق التطلعات الدبلوماسية الأمريكية.

وفي ظل المعارضة القوية التي يبديها أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو لقيام دولة فلسطينية، ومطالبتهم ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، ودفعهم باتجاه النصر الساحق في غزة، رأت الصحيفة أنه يمكن القول إن الخطاب القادم من داخل إسرائيل يضع الكثير من العراقيل والعقبات في طريق الولايات المتحدة، ويجعل من الصعب عليها وضع خطة لتهدئة الأزمة وتحقيق أهدافها المنشودة في الشرق الأوسط، فيما ينظر إلى حلفاء نتنياهو السياسيين مثل وزير الأمن الداخلي "إيتمار بن غافير" ووزير المالية "بتسلئيل سموترتيش" على أنهما السبب في الخلافات القائمة بين إسرائيل والولايات المتحدة الآن، والتي تحول دون التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، غير أن بعض المحللين يرون مصلحة واضحة لنتنياهو في إطالة أمد الحرب في غزة، وأنه قد يفكر أيضًا في المزيد من التصعيد على الجبهة الشمالية.

وأضافت أنه مع تنامي نفوذ اليمين الإسرائيلي واستمرار استفزازاته، وضراوة الحرب في غزة، اتسعت الفجوة بين إسرائيل والقادة العرب من جديد، وعادت معها الحوارات الصعبة إلى الطاولة، بما في ذلك الاعتراف بأن حرمان ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي من حقوقهم السياسية والمدنية، هو أمر لا يمكن الاستمرار في تجاهله.

حتى الآن، يتشبث نتنياهو وحلفاؤه السياسيون بمواقفهم، ويرفضون التخلي عن نهجهم، فيما يعتقد المحللون أن مسار الحرب وما يرافقها من توترات إقليمية ربما يصب في مصلحة إيران، عدو إسرائيل اللدود، وفقًا للتقرير.

ويمثل اليمين الإسرائيلي المتطرف بإستراتيجيته التوسعية على غرار تلك التي سادت، العام 1948، وإيران التي تنتظر الفرصة لاستغلال توسع الصراع إقليميًا، الخطر الأكبر القادم على الشرق الأوسط والعالم في عام 2024، حسبما يرى "بول سالم"، المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط.

وفي ظل النفوذ المحدود الذي تمتلكه الولايات المتحدة للتأثير على إسرائيل وإيران، وعدم وجود أي لاعب عالمي أو إقليمي آخر قادر على تغيير هذا المسار الخطير، خلُصت الصحيفة إلى القول إن المنطقة تتجه نحو مستقبل غير مستقر، ولا يمكن التنبؤ به.