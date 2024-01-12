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الاحتلال يقتحم عدة مناطق في نابلس

1/12/2024 2:24:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، ومنطقة المساكن الشعبية شرق المدينة، وفتشت عددا من المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، قرية عزموط وبلدة بيت فوريك شرق نابلس، وقرية يتما، جنوبا، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت في بيت فوريك، دون أن يبلغ عن إصابات.


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