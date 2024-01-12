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قائد الحرس الثوري الأسبق: الضربات الأمريكية على اليمن ستوسع نار الحرب بالمنطقة

1/12/2024 2:23:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في أول تعليق إيراني على الضربات الأمريكية- البريطانية على مواقع للحوثيين باليمن، قال محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، إن هذه الضربات ستوسع نار الحرب في المنطقة.


وقال رضائي: "نوصي الدول العربية بأن لا تنخدع بالولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن "واشنطن لا تستطيع إنشاء غزة ثانية في اليمن، كما لا يمكنها إنهاء الأحداث في غزة".

ورأى المسؤول العسكري الإيراني الأسبق أن الضربات الأمريكية - البريطانية على اليمن، "ستوسع نار الحرب في المنطقة"، معتبرا أن "الولايات المتحدة وبريطانيا ارتكبتا حماقة كبرى".


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