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إيران: واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن

1/12/2024 2:23:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الإيرانية ان الضربات العسكرية الأميركية البريطانية تأتي في سياق دعم حرب الكيان الصهيوني على غزة.


وأضافت أن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.


ودعت المجتمع الدولي التحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

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