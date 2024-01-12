إيران: واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن

إيران: واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن
التاريخ
1/12/2024 2:23:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الخارجية الإيرانية ان الضربات العسكرية الأميركية البريطانية تأتي في سياق دعم حرب الكيان الصهيوني على غزة.
وأضافت أن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.
ودعت المجتمع الدولي التحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.
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